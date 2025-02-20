Сотни американцев вышли на мороз на улицы городов, чтобы протестовать против Трампа и Маска
Киев • УНН
В Бостоне около 1000 человек провели снежный марш при минусовой температуре. Протестующие во Флориде и Калифорнии выступили против политики Трампа и назначения Маска главой DOGE.
Во Флориде и Калифорнии местные СМИ сообщали о сотнях протестующих, которые проводили акции протеста «Не мой День президентов» Митинги осуждали господина Трампа и советника миллиардера Илона Маска, главу Департамента эффективности правительства Белого дома, известного как DOGE.
Передает УНН со ссылкой на Los Angeles Times и CBS.
В Бостоне при температуре ниже нуля, почти 1000 человек прошли снежным маршем от Капитолия штата до мэрии, скандируя «Илон Маск должен уйти» и «В День Президента нет королей!»
Некоторые были одеты в одежду в стиле Войны за независимость, несли плакаты вроде «Это переворот» и «Трусы кланяются Трампу, патриоты вставайте». На одном знаке был изображен дядя Сэм, который говорит «Я хочу, чтобы ты сопротивлялся».
Во Флориде и Калифорнии местные СМИ сообщили, что сотни демонстрантов вышли на акции протеста под лозунгом «Не мой день президента».
Последние акции протеста, названные Движением 50501 «Королей нет», состоялись менее чем через две недели после аналогичного общенационального события 5 февраля, собравшего участников в десятках городов по всей стране.
Напомним,
Сотни федеральных служащих провели митинг возле Министерства здравоохранения США против сокращений в отрасли. Протестующие критикуют политику руководителя Департамента правительственной эффективности и выступают за защиту научных исследований.
УНН сообщал, что в начале февраля 2025 года, в США прошли масштабные демонстрации против первых действий новой администрации Трампа и назначения Маска. Протестующие выступили против иммиграционной политики, ограничения прав и доступа к конфиденциальным данным.