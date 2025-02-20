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"Загроза здоров’ю нації": у США кількасот федеральних службовців вийшли на мітинг проти свого звільнення

"Загроза здоров’ю нації": у США кількасот федеральних службовців вийшли на мітинг проти свого звільнення

Київ • УНН

 • 20873 перегляди

Сотні федеральних службовців провели мітинг біля Міністерства охорони здоров'я США проти скорочень у галузі. Протестувальники критикують політику керівника Департаменту урядової ефективності та виступають за захист наукових досліджень.

У Вашингтоні сотні чинних і колишніх федеральних службовців зібралися напередодні біля офісу Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб. Вони протестували проти нещодавніх звільнень у галузі, акцентуючи увагу на їхньому впливі на здоров’я населення, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Зазначається, що основна критика лунала на адресу керівника Департаменту урядової ефективності, мільярдера Ілона Маска та політики очолюваного ним відомства щодо скорочення видатків.

Ми сьогодні тут, щоб боротися за майбутнє науки, боротися за майбутнє вашої сім’ї, щоб дати американському народу надію. Подумайте про ліки, які ви використовуєте для лікування діабету, хвороб серця чи раку. Вони були розроблені значною мірою завдяки Національного інституту здоров’я та дослідникам, які ним фінансуються. Чи справді знищення багаторічного прогресу в дослідженнях служить американському народу? Ні,

- сказав дослідник раку цієї установи Ян Фуччі.

Учасники мітингу тримали плакати з написами "Захистіть державних службовців, бо вони захищають вас!" і "Ми довіряємо науці".

Чи збираємося ми припинити незаконне поглинання уряду Ілоном Маском? Так. Ми будемо боротися з цим у судах. Ми будемо боротися з цим у Конгресі. І на Конгресі не може бути звичайного бізнесу. І ми будемо боротися з цим на таких зібраннях по всій країні,

- зазначив сенатор-демократ від штату Меріленд Кріс Ван Холлен.

Нагадаємо

У США близько 75 000 федеральних службовців прийняли пропозицію Білого дому про "відстрочену відставку", щоб піти у відставку, але отримувати зарплату до вересня. Це менше 5% від загальної чисельності федеральних службовців. Термін дії пропозиції закінчився в середу.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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