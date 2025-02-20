"Загроза здоров’ю нації": у США кількасот федеральних службовців вийшли на мітинг проти свого звільнення

У Вашингтоні сотні чинних і колишніх федеральних службовців зібралися напередодні біля офісу Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб. Вони протестували проти нещодавніх звільнень у галузі, акцентуючи увагу на їхньому впливі на здоров’я населення, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

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Зазначається, що основна критика лунала на адресу керівника Департаменту урядової ефективності, мільярдера Ілона Маска та політики очолюваного ним відомства щодо скорочення видатків.

Ми сьогодні тут, щоб боротися за майбутнє науки, боротися за майбутнє вашої сім’ї, щоб дати американському народу надію. Подумайте про ліки, які ви використовуєте для лікування діабету, хвороб серця чи раку. Вони були розроблені значною мірою завдяки Національного інституту здоров’я та дослідникам, які ним фінансуються. Чи справді знищення багаторічного прогресу в дослідженнях служить американському народу? Ні,

Учасники мітингу тримали плакати з написами "Захистіть державних службовців, бо вони захищають вас!" і "Ми довіряємо науці".

Чи збираємося ми припинити незаконне поглинання уряду Ілоном Маском? Так. Ми будемо боротися з цим у судах. Ми будемо боротися з цим у Конгресі. І на Конгресі не може бути звичайного бізнесу. І ми будемо боротися з цим на таких зібраннях по всій країні,