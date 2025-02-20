"Угроза здоровью нации": в США несколько сотен федеральных служащих вышли на митинг против своего увольнения
Киев • УНН
Сотни федеральных служащих провели митинг возле Министерства здравоохранения США против сокращений в отрасли. Протестующие критикуют политику руководителя Департамента правительственной эффективности и выступают за защиту научных исследований.
В Вашингтоне сотни действующих и бывших федеральных служащих собрались накануне возле офиса Министерства здравоохранения и социальных служб. Они протестовали против недавних увольнений в отрасли, акцентируя внимание на их влиянии на здоровье населения, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Отмечается, что основная критика звучала в адрес руководителя Департамента правительственной эффективности, миллиардера Илона Маска и политики возглавляемого им ведомства по сокращению расходов.
Мы сегодня здесь, чтобы бороться за будущее науки, бороться за будущее вашей семьи, чтобы дать американскому народу надежду. Подумайте о лекарствах, которые вы используете для лечения диабета, болезней сердца или рака. Они были разработаны в значительной степени благодаря Национальному институту здоровья и исследователям, которые им финансируются. Действительно ли уничтожение многолетнего прогресса в исследованиях служит американскому народу? Нет,
Участники митинга держали плакаты с надписями "Защитите государственных служащих, потому что они защищают вас!" и "Мы доверяем науке".
Собираемся ли мы прекратить незаконное поглощение правительства Илоном Маском? Да. Мы будем бороться с этим в судах. Мы будем бороться с этим в Конгрессе. И на Конгрессе не может быть обычного бизнеса. И мы будем бороться с этим на таких собраниях по всей стране,
Напомним
В США около 75 000 федеральных служащих приняли предложение Белого дома об "отсроченной отставке", чтобы уйти в отставку, но получать зарплату до сентября. Это менее 5% от общей численности федеральных служащих. Срок действия предложения истек в среду.