"Угроза здоровью нации": в США несколько сотен федеральных служащих вышли на митинг против своего увольнения

ukenru
Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
06:35 • 50460 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 121171 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 128798 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 128267 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 194009 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 159815 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 161928 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 149360 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
19 февраля, 08:16 • 212546 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
19 февраля, 07:13 • 202357 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский обсудил с американским сенатором Грэмом гарантии безопасности для Украины

Зеленский обсудил с американским сенатором Грэмом гарантии безопасности для Украины

19 февраля, 22:36 • 109464 просмотра
Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети

Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети

19 февраля, 22:57 • 53900 просмотра
"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская

"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская

20 февраля, 00:07 • 97694 просмотра
Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

03:00 • 69551 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

04:49 • 29318 просмотра
публикации
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 194001 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 212541 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 202351 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 216590 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

19 февраля, 04:10 • 196170 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 116035 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 184903 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 174978 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 170549 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 133960 просмотра
Актуальное
"Угроза здоровью нации": в США несколько сотен федеральных служащих вышли на митинг против своего увольнения

"Угроза здоровью нации": в США несколько сотен федеральных служащих вышли на митинг против своего увольнения

Киев  •  УНН

 • 800 просмотра

Read in English

Сотни федеральных служащих провели митинг возле Министерства здравоохранения США против сокращений в отрасли. Протестующие критикуют политику руководителя Департамента правительственной эффективности и выступают за защиту научных исследований.

В Вашингтоне сотни действующих и бывших федеральных служащих собрались накануне возле офиса Министерства здравоохранения и социальных служб. Они протестовали против недавних увольнений в отрасли, акцентируя внимание на их влиянии на здоровье населения, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Отмечается, что основная критика звучала в адрес руководителя Департамента правительственной эффективности, миллиардера Илона Маска и политики возглавляемого им ведомства по сокращению расходов.

Мы сегодня здесь, чтобы бороться за будущее науки, бороться за будущее вашей семьи, чтобы дать американскому народу надежду. Подумайте о лекарствах, которые вы используете для лечения диабета, болезней сердца или рака. Они были разработаны в значительной степени благодаря Национальному институту здоровья и исследователям, которые им финансируются. Действительно ли уничтожение многолетнего прогресса в исследованиях служит американскому народу? Нет,

- сказал исследователь рака этого учреждения Ян Фуччи.

Участники митинга держали плакаты с надписями "Защитите государственных служащих, потому что они защищают вас!" и "Мы доверяем науке".

Собираемся ли мы прекратить незаконное поглощение правительства Илоном Маском? Да. Мы будем бороться с этим в судах. Мы будем бороться с этим в Конгрессе. И на Конгрессе не может быть обычного бизнеса. И мы будем бороться с этим на таких собраниях по всей стране,

- отметил сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.

Напомним

В США около 75 000 федеральных служащих приняли предложение Белого дома об "отсроченной отставке", чтобы уйти в отставку, но получать зарплату до сентября. Это менее 5% от общей численности федеральных служащих. Срок действия предложения истек в среду.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
kris-van-khollenКрис Ван Холлен
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
ilon-maskЭлон Маск
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы