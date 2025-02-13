Близько 75 000 федеральних службовців прийняли пропозицію Білого дому про "відстрочену відставку"
Київ • УНН
Білий дім запропонував федеральним службовцям піти у відставку з виплатою зарплати до вересня. Близько 75 тисяч осіб (менше 5% від загальної кількості) прийняли цю пропозицію.
Кількість федеральних службовців, які, як повідомляється, прийняли пропозицію нової адміністрації США щодо звільнення, - це становить менше 5% від загальної чисельності федеральних службовців.
Пише УНН із посиланням на NBC.
У США близько 75 000 федеральних службовців прийняли пропозицію Білого дому про "відстрочену відставку", щоб піти у відставку, але отримувати зарплату до вересня. Про це повідомляє представник Управління кадрової політики.
Стверджується, що програма вихідної допомоги "пропонує щедрі пільги, щоб федеральні службовці могли планувати своє майбутнє", і більше не прийматиме жодних заяв.
Слід зазначити, що кількість федеральних службовців, які, як повідомляється, прийняли пропозицію, становить менше 5% від загальної чисельності федеральних службовців. Адміністрація мала вищі очікування, сподіваючись, що від 5% до 10% федеральних службовців приймуть її пропозицію.
Термін дії пропозиції закінчився в середу після того, як федеральний суддя постановив припинити тимчасове припинення програми.
Станом на 7:00 вечора сьогодні програма закрита. Більше немає жодних сумнівів: Програма відстроченої відставки була як законною, так і цінною можливістю для федеральних службовців. Ця програма була ретельно розроблена, ретельно перевірена і надає щедрі пільги, щоб федеральні службовці могли планувати своє майбутнє
Нагадаємо
УНН передавав, що Федеральний суддя США тимчасово заборонив адміністрації Трампа відправити 2200 співробітників USAID у оплачувану відпустку. Суд став на бік двох асоціацій федеральних службовців, які оскаржили рішення про фактичне закриття агентства.
Маск заперечив "вороже захоплення" уряду під час несподіваної появи у Білому домі12.02.25, 16:50 • 29942 перегляди