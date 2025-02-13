Близько 75 000 федеральних службовців прийняли пропозицію Білого дому про "відстрочену відставку"

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 15572 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 54209 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128262 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187035 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150706 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141036 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118715 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108523 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103085 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146499 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 78630 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 34675 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 68332 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 83512 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 77424 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 146499 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 145436 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 279031 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307793 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 243580 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 27821 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 66915 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113101 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136059 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118216 перегляди
Актуальне
Близько 75 000 федеральних службовців прийняли пропозицію Білого дому про "відстрочену відставку"

Близько 75 000 федеральних службовців прийняли пропозицію Білого дому про "відстрочену відставку"

Київ • УНН

 • 28325 перегляди

Білий дім запропонував федеральним службовцям піти у відставку з виплатою зарплати до вересня. Близько 75 тисяч осіб (менше 5% від загальної кількості) прийняли цю пропозицію.

Кількість федеральних службовців, які, як повідомляється, прийняли пропозицію нової адміністрації США щодо звільнення, - це становить менше 5% від загальної чисельності федеральних службовців.

Пише УНН із посиланням на NBC.

У США близько 75 000 федеральних службовців прийняли пропозицію Білого дому про "відстрочену відставку", щоб піти у відставку, але отримувати зарплату до вересня. Про це повідомляє представник Управління кадрової політики.

Стверджується, що програма вихідної допомоги "пропонує щедрі пільги, щоб федеральні службовці могли планувати своє майбутнє", і більше не прийматиме жодних заяв.

Слід зазначити, що кількість федеральних службовців, які, як повідомляється, прийняли пропозицію, становить менше 5% від загальної чисельності федеральних службовців. Адміністрація мала вищі очікування, сподіваючись, що від 5% до 10% федеральних службовців приймуть її пропозицію.

Термін дії пропозиції закінчився в середу після того, як федеральний суддя постановив припинити тимчасове припинення програми.

Станом на 7:00 вечора сьогодні програма закрита. Більше немає жодних сумнівів: Програма відстроченої відставки була як законною, так і цінною можливістю для федеральних службовців. Ця програма була ретельно розроблена, ретельно перевірена і надає щедрі пільги, щоб федеральні службовці могли планувати своє майбутнє

 - заявила у своїй заяві представник OPM (Управління кадрового менеджменту Сполучених Штатів Америки) Маклорін Піновер.

Нагадаємо

УНН передавав, що Федеральний суддя США тимчасово заборонив адміністрації Трампа відправити 2200 співробітників USAID у оплачувану відпустку. Суд став на бік двох асоціацій федеральних службовців, які оскаржили рішення про фактичне закриття агентства.

Маск заперечив "вороже захоплення" уряду під час несподіваної появи у Білому домі12.02.25, 16:50 • 29942 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
ahentstvo-ssha-z-mizhnarodnoho-rozvytkuАгентство США з міжнародного розвитку
bilyi-dimБілий дім
ilon-maskІлон Маск
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами