Кількість федеральних службовців, які, як повідомляється, прийняли пропозицію нової адміністрації США щодо звільнення, - це становить менше 5% від загальної чисельності федеральних службовців.

Пише УНН із посиланням на NBC.

У США близько 75 000 федеральних службовців прийняли пропозицію Білого дому про "відстрочену відставку", щоб піти у відставку, але отримувати зарплату до вересня. Про це повідомляє представник Управління кадрової політики.

Стверджується, що програма вихідної допомоги "пропонує щедрі пільги, щоб федеральні службовці могли планувати своє майбутнє", і більше не прийматиме жодних заяв.

Слід зазначити, що кількість федеральних службовців, які, як повідомляється, прийняли пропозицію, становить менше 5% від загальної чисельності федеральних службовців. Адміністрація мала вищі очікування, сподіваючись, що від 5% до 10% федеральних службовців приймуть її пропозицію.

Термін дії пропозиції закінчився в середу після того, як федеральний суддя постановив припинити тимчасове припинення програми.

Станом на 7:00 вечора сьогодні програма закрита. Більше немає жодних сумнівів: Програма відстроченої відставки була як законною, так і цінною можливістю для федеральних службовців. Ця програма була ретельно розроблена, ретельно перевірена і надає щедрі пільги, щоб федеральні службовці могли планувати своє майбутнє