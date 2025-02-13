Количество федеральных служащих, которые, как сообщается, приняли предложение новой администрации США об увольнении, - это составляет менее 5% от общей численности федеральных служащих.

Пишет УНН со ссылкой на NBC.

В США около 75 000 федеральных служащих приняли предложение Белого дома об «отсроченной отставке», чтобы уйти в отставку, но получать зарплату до сентября. Об этом сообщает представитель Управления кадровой политики.

Утверждается, что программа выходного пособия «предлагает щедрые льготы, чтобы федеральные служащие могли планировать свое будущее», и больше не будет принимать никаких заявлений.

Следует отметить, что количество федеральных служащих, которые, как сообщается, приняли предложение, составляет менее 5% от общей численности федеральных служащих. Администрация имела более высокие ожидания, надеясь, что от 5% до 10% федеральных служащих примут ее предложение.

Срок действия предложения истек в среду после того, как федеральный судья постановил прекратить временную приостановку программы.

По состоянию на 7:00 вечера сегодня программа закрыта. Больше нет никаких сомнений: Программа отсроченной отставки была как законной, так и ценной возможностью для федеральных служащих. Эта программа была тщательно разработана, тщательно проверена и предоставляет щедрые льготы, чтобы федеральные служащие могли планировать свое будущее