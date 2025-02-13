Около 75 000 федеральных служащих приняли предложение Белого дома об «отсроченной отставке»
Киев • УНН
Белый дом предложил федеральным служащим уйти в отставку с выплатой зарплаты до сентября. Около 75 тысяч человек (менее 5% от общего количества) приняли это предложение.
Количество федеральных служащих, которые, как сообщается, приняли предложение новой администрации США об увольнении, - это составляет менее 5% от общей численности федеральных служащих.
Пишет УНН со ссылкой на NBC.
В США около 75 000 федеральных служащих приняли предложение Белого дома об «отсроченной отставке», чтобы уйти в отставку, но получать зарплату до сентября. Об этом сообщает представитель Управления кадровой политики.
Утверждается, что программа выходного пособия «предлагает щедрые льготы, чтобы федеральные служащие могли планировать свое будущее», и больше не будет принимать никаких заявлений.
Следует отметить, что количество федеральных служащих, которые, как сообщается, приняли предложение, составляет менее 5% от общей численности федеральных служащих. Администрация имела более высокие ожидания, надеясь, что от 5% до 10% федеральных служащих примут ее предложение.
Срок действия предложения истек в среду после того, как федеральный судья постановил прекратить временную приостановку программы.
По состоянию на 7:00 вечера сегодня программа закрыта. Больше нет никаких сомнений: Программа отсроченной отставки была как законной, так и ценной возможностью для федеральных служащих. Эта программа была тщательно разработана, тщательно проверена и предоставляет щедрые льготы, чтобы федеральные служащие могли планировать свое будущее
Напомним,
УНН передавал, что Федеральный судья США временно запретил администрации Трампа отправить 2200 сотрудников USAID в оплачиваемый отпуск. Суд встал на сторону двух ассоциаций федеральных служащих, которые обжаловали решение о фактическом закрытии агентства.
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