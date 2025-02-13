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Федеральний суд скасував заборону на звільнення 2 млн американських службовців

Київ • УНН

 • 30521 перегляди

Федеральний суддя США скасував заборонний наказ щодо "відкладеної відставки" держслужбовців за планом Трампа. Рішення створює невизначеність для працівників, яким тепер потрібно вирішити щодо збереження посад без гарантій.

Ще більше хаосу: судова заборона щодо звільнення понад 2 мільйонів федеральних працівників згідно з планом Трампа скасована.

Рішення федерального судді США підсилює для американських службовців нестабільність у тритижневий період. Тепер вони повинні вирішити, - чи зберегти свою посаду без жодних гарантій.

Передає УНН із посиланням на Іndependent.

Деталі

Федеральний суддя скасував заборонний наказ, який блокував адміністрацію Дональда Трампа пропонувати "відкладену відставку" десяткам тисяч державних службовців.

Рішення, прийняте в середу, вносить ще більше хаосу в нестабільний тритижневий період для федеральних службовців. Вони тепер повинні вирішити, чи прийняти пропозицію, чи зберегти свої посади без жодних гарантій, - враховуючи можливість, що їх буде звільнено адміністрацією, яка намагається скоротити заробітну плату в усіх державних установах.

Контекст

Минулого тижня призначений Трампом федеральний суддя видав тимчасовий обмежувальний наказ, який блокує можливість для адміністрації США, відправити працівників гуманітарної допомоги в адміністративну відпустку.

Іndependent уточнює що, профспілки, які представляють майже 2000 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку, подали завчасно позов проти Трампа та офіційних осіб адміністрації.

Наразі відомо, що основна робоча сила агентства може бути скорочена приблизно до 600 співробітників.

Нагадаємо

ВООЗ повідомляє про припинення лікування ВІЛ та інших хвороб у 50 країнах через зупинку фінансування USAID. Трамп призупинив роботу агентства, яке щорічно витрачає $40 млрд на гуманітарну допомогу.

Маск отримує мільйонні контракти від уряду США попри заклики до скорочень13.02.25, 09:50 • 34491 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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