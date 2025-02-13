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Маск отримує мільйонні контракти від уряду США попри заклики до скорочень

Маск отримує мільйонні контракти від уряду США попри заклики до скорочень

Київ • УНН

 • 34491 перегляди

SpaceX продовжує отримувати багатомільйонні контракти від уряду США, незважаючи на заклики Маска скоротити федеральні витрати. Маск запропонував повідомляти про контракти SpaceX, які можуть бути невигідними для платників податків.

Технологічний міільярдер виграє у своїх компаніях на тлі ліквідації або ослаблення федеральних агентств, ала водночас пропонує громадськості повідомляти йому, якщо виявлені контракти аерокосмічного приватного підприємства є не найкращими для платників податків.

Пише УНН із посиланням на Independent.

Ілон Маск викликав ще одну бурхливу реакцію у мережі після того, як стало відомо, що його аерокосмічна компанія SpaceX все ще отримує багатомільйонні контракти від уряду США на тлі його "хрестового походу" за скорочення трильйонів доларів федерального фінансування.

Ви повинні подивитися на індивідуальний контракт. Перш за все, я не подаю контракт. Це люди в SpaceX... і я хотів би сказати, що якщо ви бачите будь-який контракт, де він був присуджений SpaceX, і він не був найкращим для платників податків, дайте мені знати - тому що кожен з них був таким

- сказав Маск журналістам. 

Ось як реагували інші користувачі на ці повідомлення.

"Це карикатурно дурна відповідь", - написав один користувач X. "Чоловіче, це як у підручнику визначення конфлікту інтересів", - додав інший.

Конгресвумен-демократ Ільхан Омар також відреагувала на відео імпровізованої прес-конференції Маска.

Тож дозвольте мені зрозуміти це прямо: він хоче скасувати контракти на дослідження раку, але каже, що дозвольте зберегти контракти для його компанії Spacex на дослідження. Я бачу лише жадібного мільярдера, який намагається обдурити американський народ, прикидаючись альтруїстом

- написала вона.

Доповнення

Комісія DOGE на чолі з Ілоном Маском розпочне перевірку витрат NASA. Особлива увага приділятиметься програмі висадки на Місяць та контрактам SpaceX на суму $15 млрд.

На запитання про те, чи представляє керівництво Маска у DOGE конфлікт інтересів у NASA, виконувачка обов'язків адміністратора NASA Джанет Петро сказала, що "у нас дуже строга політика щодо конфлікту інтересів", додавши, що юридичний відділ агентства перевірятиме будь-якого співробітника DOGE щодо таких конфліктів.

Нагадаємо

Apple, SpaceX та T-Mobile спільно працюють над інтеграцією супутникового зв'язку Starlink у iPhone через iOS 18.3. Бета-тестування вже розпочалось у США з обмеженою кількістю користувачів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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