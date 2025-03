Apple та SpaceX об'єдналися для підтримки супутникової мережі Starlink на iPhone: що відомо

Apple Inc. таємно працювала з SpaceX та T-Mobile US Inc., щоб додати підтримку мережі Starlink у своє останнє програмне забезпечення для iPhone, надаючи альтернативу внутрішній супутниковій службі зв'язку компанії, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами людей, обізнаних із цього питання, компанії тестують iPhone із сервісом Starlink від Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска. Останнє оновлення програмного забезпечення смартфона, випущене в понеділок, як вказано, тепер підтримує цю технологію, що сталося непомітно.

Ця співпраця, як зазначається, стала несподіванкою: раніше T-Mobile вказувала Starlink лише як опцію для телефонів Samsung Electronics Co., таких як моделі Z Fold та S24. Тим часом Apple вже пропонує пропозицію Globalstar Inc., яка дозволяє споживачам надсилати текстові повідомлення та зв'язуватися зі службами екстреної допомоги, перебуваючи поза зоною дії стільникового зв'язку.

T-Mobile почав дозволяти клієнтам реєструватися на ранню версію сервісу Starlink, і цього тижня оператор увімкнув невелику кількість iPhone у межах бета-тестування. У повідомленні на X, відповідаючи на новини, Маск сказав, що зображення, музика та подкасти повинні підтримуватись поточною технологією Starlink, а майбутні оновлення також додадуть підтримку відео.

Перші користувачі отримали текстові повідомлення від T-Mobile, у яких говорилося: "Ви перебуваєте у бета-версії T-Mobile Starlink. Тепер можна залишатися на зв'язку за допомогою текстових повідомлень через супутник практично з будь-якої точки світу. Щоб почати користуватися покриттям за межами цього діапазону, оновіться до iOS 18.3". Користувачі програми мають новий перемикач в налаштуваннях стільникових даних iPhone для керування функцією супутника.

Представник Apple відмовився від коментарів, тоді як T-Mobile сказав, що тестування "почнеться з обраних оптимізованих смартфонів" і що повний запуск "підтримуватиме переважну більшість сучасних смартфонів". T-Mobile також відкрив бета-версію для деяких користувачів, які використовують Android 15, останню версію операційної системи Google. Представник SpaceX не одразу відповів на запит про коментар.

З того часу, як Apple об'єдналася з Globalstar для пропозиції супутникових функцій у 2022 році, з'явилися припущення про те, чи може вона підтримувати конкуруючі мережі. Наступного дня після оголошення Apple у 2022 році Маск опублікував на X, що його компанія "вела кілька багатообіцяючих переговорів з Apple про підключення Starlink".

Початкова версія Starlink призначена виключно для текстових повідомлень. Але SpaceX та T-Mobile заявили, що планують розширитися на підключення до даних та голосові виклики в майбутньому. Програма також поки що доступна тільки в США. Це контрастує з послугою Globalstar від Apple, яка працює у кількох країнах. SpaceX прагне розширити Starlink на інших операторів по всьому світу.

T-Mobile зробив оновлення на своєму сайті цього тижня, щоб повідомити бета-тестерам, що iPhone підтримується як частина випуску програмного забезпечення iOS 18.3. Наразі кількість користувачів бета-версії мінімальна, T-Mobile планує розширити програму у лютому. В анонсі iOS 18.3 Apple рекламувала функції ШІ та виправлення помилок, але не розкривала підтримку Starlink.

SpaceX попросила дозвіл розпочати бета-тестування сервісу з понеділка. Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) надала SpaceX умовне схвалення на її супутники для доповнення стільникової мережі T-Mobile у листопаді.

