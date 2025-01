Apple и SpaceX объединились для поддержки спутниковой сети Starlink на iPhone: что известно

Apple Inc. тайно работала с SpaceX и T-Mobile US Inc., чтобы добавить поддержку сети Starlink в свое последнее программное обеспечение для iPhone, предоставляя альтернативу внутренней спутниковой службе связи компании, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, осведомленных по этому вопросу, компании тестируют iPhone с сервисом Starlink от Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска. Последнее обновление программного обеспечения смартфона, выпущенное в понедельник, как указано, теперь поддерживает эту технологию, что произошло незаметно.

Это сотрудничество, как отмечается, стало неожиданностью: ранее T-Mobile указывала Starlink только как опцию для телефонов Samsung Electronics Co., таких как модели Z Fold и S24. Между тем Apple уже предлагает предложение Globalstar Inc., которое позволяет потребителям отправлять текстовые сообщения и связываться со службами экстренной помощи, находясь вне зоны действия сотовой связи.

T-Mobile начал позволять клиентам регистрироваться на раннюю версию сервиса Starlink, и на этой неделе оператор включил небольшое количество iPhone в рамках бета-тестирования. В сообщении на X, отвечая на новости, Маск сказал, что изображения, музыка и подкасты должны поддерживаться текущей технологией Starlink, а будущие обновления также добавят поддержку видео.

Первые пользователи получили текстовые сообщения от T-Mobile, в которых говорилось: "Вы находитесь в бета-версии T-Mobile Starlink. Теперь можно оставаться на связи с помощью текстовых сообщений через спутник практически из любой точки мира. Чтобы начать пользоваться покрытием за пределами этого диапазона, обновитесь до iOS 18.3". Пользователи приложения имеют новый переключатель в настройках сотовых данных iPhone для управления функцией спутника.

Представитель Apple отказался от комментариев, тогда как T-Mobile сказал, что тестирование "начнется с избранных оптимизированных смартфонов" и что полный запуск "будет поддерживать подавляющее большинство современных смартфонов". T-Mobile также открыл бета-версию для некоторых пользователей, которые используют Android 15, последнюю версию операционной системы Google. Представитель SpaceX не сразу ответил на запрос о комментарии.

С тех пор, как Apple объединилась с Globalstar для предложения спутниковых функций в 2022 году, появились предположения о том, может ли она поддерживать конкурирующие сети. На следующий день после объявления Apple в 2022 году Маск опубликовал на X, что его компания "вела несколько многообещающих переговоров с Apple о подключении Starlink".

Начальная версия Starlink предназначена исключительно для текстовых сообщений. Но SpaceX и T-Mobile заявили, что планируют расшириться на подключение к данным и голосовые вызовы в будущем. Программа также пока что доступна только в США. Это контрастирует с услугой Globalstar от Apple, которая работает в нескольких странах. SpaceX стремится расширить Starlink на других операторов по всему миру.

T-Mobile сделал обновление на своем сайте на этой неделе, чтобы сообщить бета-тестерам, что iPhone поддерживается как часть выпуска программного обеспечения iOS 18.3. Сейчас количество пользователей бета-версии минимальное, T-Mobile планирует расширить программу в феврале. В анонсе iOS 18.3 Apple рекламировала функции ИИ и исправления ошибок, но не раскрывала поддержку Starlink.

SpaceX попросила разрешение начать бета-тестирование сервиса с понедельника. Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила SpaceX условное одобрение на ее спутники для дополнения сотовой сети T-Mobile в ноябре.

