Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников
Киев • УНН
США могут отказать в военной помощи странам НАТО, которые не достигают порога оборонных расходов. Администрация Трампа рассматривает изменения к статье 5 договора и перераспределение войск в Европе.
США планируют способствовать членам альянса, которые тратят более значительный процент своего валового внутреннего продукта на оборону.
Передает УНН ссылаясь на NBC.
Президент Дональд Трамп рассматривает серьезные изменения в отношении участия США в Организации Североатлантического договора. Администрация президента-республиканца планирует регулировать вовлеченность военных сил США в НАТО таким образом, чтобы способствовать членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону.
В рамках потенциального изменения политики, США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если страна не достигнет порога расходов на оборону
Подобное изменение означало бы серьезный отход от основного принципа альянса, известного как статья 5, которая гласит, что нападение на любую страну НАТО является нападением на всех их.
Ранее администрация Трампа уже сигнализировала европейским союзникам Америки, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе. Рассматривается перемещение части американских войск в регионе, чтобы они были сосредоточены вокруг тех, кто увеличил свои расходы на оборону.
Напомним
США готовы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Украиной на условиях быстрого перемирия с россией. Встреча по соглашению может состояться в ближайшее время в Саудовской Аравии.
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