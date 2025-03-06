Трамп планує змінити участь США у захисті країн НАТО: що чекає на союзників
Київ • УНН
США можуть відмовити у військовій допомозі країнам НАТО, які не досягають порогу оборонних витрат. Адміністрація Трампа розглядає зміни до статті 5 договору та перерозподіл військ у Європі.
США планують сприяти членам альянсу, які витрачають більш значний відсоток свого валового внутрішнього продукту на оборону.
Передає УНН із посиланням на NBC.
Президент Дональд Трамп розглядає серйозні зміни щодо участі США в Організації Північноатлантичного договору. Адміністрація президента-республіканця планує регулювати залученність військових сил США у НАТО таким чином, щоб сприяти членам альянсу, які витрачають певний відсоток свого валового внутрішнього продукту на оборону.
Як частина потенційної зміни політики, США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо країна не досягне порогу витрат на оборону
Подібна зміна означатиме серйозний відхід від основного принципу альянсу, відомого як стаття 5, яка говорить, що напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всіх них.
Раніше адміністрація Трампа вже сигналізувала європейським союзникам Америки, що США можуть скоротити свою військову присутність у Європі. Розглядається переміщення частини американських військ у регіоні, щоб вони були зосереджені навколо тих, які збільшили свої витрати на оборону.
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