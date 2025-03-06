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Китай

Київ

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Трамп планує змінити участь США у захисті країн НАТО: що чекає на союзників

Київ • УНН

 • 59749 перегляди

США можуть відмовити у військовій допомозі країнам НАТО, які не досягають порогу оборонних витрат. Адміністрація Трампа розглядає зміни до статті 5 договору та перерозподіл військ у Європі.

Трамп планує змінити участь США у захисті країн НАТО: що чекає на союзників

США планують сприяти членам альянсу, які витрачають більш значний відсоток свого валового внутрішнього продукту на оборону.

Передає УНН із посиланням на NBC.

Президент Дональд Трамп розглядає серйозні зміни щодо участі США в Організації Північноатлантичного договору. Адміністрація президента-республіканця планує регулювати залученність військових сил США у НАТО таким чином, щоб сприяти членам альянсу, які витрачають певний відсоток свого валового внутрішнього продукту на оборону.

Як частина потенційної зміни політики, США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо країна не досягне порогу витрат на оборону

- пише видання, посилаючись на коментарі чиновників

Подібна зміна означатиме серйозний відхід від основного принципу альянсу, відомого як стаття 5, яка говорить, що напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всіх них.

Раніше адміністрація Трампа вже сигналізувала європейським союзникам Америки, що США можуть скоротити свою військову присутність у Європі.  Розглядається переміщення частини американських військ у регіоні, щоб вони були зосереджені навколо тих, які збільшили свої витрати на оборону.

Нагадаємо 

США готові підписати угоду про видобуток корисних копалин з Україною за умови швидкого перемир'я з росією. Зустріч щодо угоди може відбутися найближчим часом у Саудівській Аравії.

“Небесний щит”: 120 європейських винищувачів можуть захистити небо України без залучення НАТО - Guardian06.03.25, 17:04 • 18550 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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