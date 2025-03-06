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“Небесний щит”: 120 європейських винищувачів можуть захистити небо України без залучення НАТО - Guardian

Київ • УНН

 • 18550 перегляди

Європейські військові експерти розробили план захисту повітряного простору України силами 120 винищувачів. Проєкт передбачає захист АЕС, Одеси та Львова без залучення НАТО.

“Небесний щит”: 120 європейських винищувачів можуть захистити небо України без залучення НАТО - Guardian

Згідно з планом "Небесний щит", розробленим військовими експертами, європейські повітряні сили у складі 120 винищувачів можуть бути розгорнуті для захисту неба України від російських атак. Це не спровокуює більш широкий конфлікт із москвою, проєкт розробляється окремо від НАТО. Про це пише Guardian, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, захист охоплюватиме три діючі українські атомні електростанції, Одесу і Львів, але не лінію фронту чи схід країни - і, згідно з нещодавно опублікованим документом, може "досягти більшого військового, політичного і соціально-економічного впливу, ніж 10 000 європейських сухопутних військ".

Серед прихильників проєкту - Філіп Брідлав, колишній генерал ВПС США і верховний головнокомандувач НАТО в Європі, Річард Ширрефф, колишній генерал британської армії і заступник верховного головнокомандувача НАТО на початку минулого десятиліття, а також колишній президент Польщі Александр Квасьнєвський.

"Реалізація "Небесного щита" стала б важливим компонентом посилення Європи, ефективно і дієво гарантуючи безпеку України", - зазначив у своїй заяві колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, який також є прихильником проєкту.

Хоча варіанти пропозиції обговорювалися без жодного прогресу відтоді, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, свіжа версія плану отримала новий імпульс після гострої зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Видання зазначає, що "Небесний щит" був розроблений колишніми планувальниками ВПС росії, які співпрацювали зі Збройними силами України, і він був представлений європейським міністерствам оборони. Однак європейські лідери не виявили справжнього бажання санкціонувати патрулювання українського неба, поки триває війна. Але темп розвитку подій останнього тижня означає, що ідеї про захист частини повітряного простору України можуть отримати нове звучання.

Занепокоєння в західних політичних колах викликає ризик того, що винищувачі країн-членів НАТО опиняться безпосередньо в конфлікті з росією, що може призвести до ескалації бойових дій, якщо літак буде атакований або збитий.

Однак прихильники програми стверджують, що ризик для пілотів "Небесного щита" є низьким, оскільки москва не наважується перекидати свої бойові літаки за межі існуючої лінії фронту з початку 2022 року. Де-факто, відокремлення від російських літаків становитиме понад 200 км, як стверджують розробники проєкту.

Нагадаємо

Згідно із оглядом Інституту вивчення війни, російські війська збільшують кількість і нарощують ефективність дронів та ракет, щоб подавити українську протиповітряну оборону. російська армія продовжує удосконалювати свої ударні комплекси та використовувати більшу кількість безпілотників "Шахед" та приманки, намагаючись прорвати українську систему протиповітряної оборони". російські сили запускають ракети з кількох різних напрямків, а також від 150 до 200 безпілотників під час однієї нічної серії ударів.

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