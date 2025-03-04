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рф нарощує кількість і ефективність дронів та ракет для прориву української ППО - ISW

Київ • УНН

 • 109252 перегляди

російські війська збільшили кількість дронів у нічних атаках до 150-200 одиниць та змінили тактику запуску з різних напрямків. За даними ISW, це спроба виснажити українську ППО.

рф нарощує кількість і ефективність дронів та ракет для прориву української ППО - ISW

російські війська збільшують кількість і нарощують ефективність дронів та ракет, щоб подавити українську протиповітряну оборону. Про цей йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Дослідники Інституту вивчення війни, проаналізувавши зібрані дані, вказують на те, що російська армія продовжує удосконалювати свої ударні комплекси та використовувати більшу кількість безпілотників "Шахед" та приманки, намагаючись прорвати українську систему протиповітряної оборони".

Зазначається, що заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що російські сили запускають ракети з кількох різних напрямків, а також від 150 до 200 безпілотників під час однієї нічної серії ударів.

росія змінює тактику використання дронів - ЦПД26.02.25, 08:19 • 23761 перегляд

Скібіцький зазначив, що раніше російські сили запускали ракети з одного напрямку і використовували в середньому від 20 до 30 безпілотників під час однієї нічної серії ударів.

Генерал-майор повідомив, що російські війська почергово запускають ракети і безпілотники для того, щоб перевантажити українські системи протиповітряної оборони.

Скібіцький додав, що російські сили починають запускати безпілотники ввечері, так що безпілотники досягають України близько 23:00, і що удари тривають до ранку.

За повідомленнями ISW, російські війська почали запускати від 80 до 100 (або більше) безпілотників "Шахед" і дронів-приманок у рамках великих ударних пакетів у жовтні та листопаді 2024 року, а в лютому 2025 року – від 100 до 200 (або більше) безпілотників "Шахед" і дронів-приманок. Швидше за все, російські війська використовують велику кількість безпілотників "Шахед" і дронів-приманок для того, щоб виявити і подавити українську протиповітряну оборону і мобільні вогневі групи

- звітує Інститут вивчення війни.

Експерти зазначають, що збільшення кількості безпілотників у нічних російських атаках вказує на те, що росія, швидше за все, наразі не стикається з внутрішніми обмеженнями у виробництві безпілотників "Шахед" або "приманок", а також з обмеженнями в іранських комплектуючих для виробництва "Шахедів".

Проте, додають в огляді, залишається незрозумілим, чи зможе росія виробити або отримати достатню кількість компонентів, щоб уникнути обмежень у виробництві безпілотників у довгостроковій перспективі.

Також, згідно з проаналізованими ISW даними, російське виробництво ракет суттєво не збільшилося, але російські війська, схоже, надають пріоритет виробництву варіантів ракет і безпілотників, які є більш ефективними проти української протиповітряної оборони.

Скібіцький заявив, що росія незначно збільшила виробництво ракет у 1,2-1,5 рази протягом 2024 року і "перерозподіляє" свої виробничі потужності.

ISW раніше оцінював, що росія, ймовірно, має намір і надалі нарощувати виробництво і використання безпілотників "Шахед" та інших варіантів після підписання російсько-іранського Договору про всеосяжне стратегічне партнерство в січні 2025 року

- пишуть аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за 3 березня:

  • За даними української військової розвідки, в Україні та Курській області діють близько 620 000 російських солдатів, що приблизно на 40 000 більше, ніж наприкінці 2024 року.
    • За повідомленнями, російська влада перевищила свої квоти на призов у 2024 році та січні 2025 року, ймовірно, частково через збільшення фінансових стимулів для новобранців та зусилля з вербування у в'язницях, які є нежиттєздатними в середньо- та довгостроковій перспективі.
      • російські війська продовжують вдосконалювати свої ударні комплекси і використовувати більшу кількість безпілотників "Шахед" і дронів-приманок, намагаючись прорвати українську систему протиповітряної оборони.
        • За повідомленнями, виробництво російських ракет не зазнало значного збільшення, але російські війська, схоже, надають пріоритет виробництву варіантів ракет і безпілотників, які є більш ефективними проти української протиповітряної оборони.
          • Українські війська просунулися під Покровськом, а російські війська – під Великою Новосілкою та в Курській області.
            • кремль продовжує просувати свою ветеранську програму "Час героїв" як частину зусиль з мілітаризації російської влади і суспільства.

              Нагадаємо

              очільник кремля заявив про плани посилити бойові можливості армії та флоту рф новітнім озброєнням. путін пообіцяв продовжити насичувати збройні сили новими зразками техніки з урахуванням досвіду війни.

              У кремлі задоволені різкою зміною зовнішньої політики США 02.03.25, 14:32 • 33410 переглядiв

              Віта Зеленецька

              Віта Зеленецька

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