росія змінює тактику використання дронів - ЦПД

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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 7283 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 52700 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

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Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 95505 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116885 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

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“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107818 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151288 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120467 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136062 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134031 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

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Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127731 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

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росія змінює тактику використання дронів - ЦПД

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Російські окупанти почали запускати безпілотники на нижчих висотах та тестують посилені антени проти РЕБ. Минулої ночі ворог атакував Україну 177 дронами Shahed з 6 напрямків.

Російські окупанти змінили тактику застосування ударних безпілотників - вони літають нижче, ніж раніше, а також ворог намагається випробувати посилені типи антен для протидії засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Деталі

"Російські дрони летять нижче, ніж раніше. Також росіяни намагаються випробовувати посилені типи антен, щоб протидіяти впливу РЕБ", - пише Коваленко.

"Той, хто готовий до миру, не розвиває військові технології. росіяни ж продовжують як нарощувати виробництво дронів та озброєнь, так і намагаються випробовувати нові технологічні рішення", - вказав керівник ЦПД.

Нагадаємо

Цієї ночі росія атакувала Україну 177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами з 6 напрямків. 

Зокрема, внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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