росія змінює тактику використання дронів - ЦПД
Київ • УНН
Російські окупанти почали запускати безпілотники на нижчих висотах та тестують посилені антени проти РЕБ. Минулої ночі ворог атакував Україну 177 дронами Shahed з 6 напрямків.
Російські окупанти змінили тактику застосування ударних безпілотників - вони літають нижче, ніж раніше, а також ворог намагається випробувати посилені типи антен для протидії засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.
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"Російські дрони летять нижче, ніж раніше. Також росіяни намагаються випробовувати посилені типи антен, щоб протидіяти впливу РЕБ", - пише Коваленко.
"Той, хто готовий до миру, не розвиває військові технології. росіяни ж продовжують як нарощувати виробництво дронів та озброєнь, так і намагаються випробовувати нові технологічні рішення", - вказав керівник ЦПД.
Нагадаємо
Цієї ночі росія атакувала Україну 177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами з 6 напрямків.
Зокрема, внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.