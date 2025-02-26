россия меняет тактику использования дронов - ЦПД
Киев • УНН
Российские оккупанты начали запускать беспилотники на низких высотах и тестируют усиленные антенны против РЭБ. Прошлой ночью враг атаковал Украину 177 дронами Shahed с 6 направлений.
Российские оккупанты изменили тактику применения ударных беспилотников - они летают ниже, чем раньше, а также враг пытается испытать усиленные типы антенн для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.
Детали
«Российские дроны летят ниже, чем раньше. Также россияне пытаются испытывать усиленные типы антенн, чтобы противодействовать влиянию РЭБ», - пишет Коваленко.
«Тот, кто готов к миру, не развивает военные технологии. россияне же продолжают как наращивать производство дронов и вооружений, так и пытаются испытывать новые технологические решения», - указал руководитель ЦПИ.
Напомним,
Этой ночью россия атаковала Украину 177 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с 6 направлений.
В частности, в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Сумщина.