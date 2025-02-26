Над Україною збили 110 зі 177 ворожих дронів, 66 - не досягли цілей
Київ • УНН
росія атакувала Україну 177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами з 6 напрямків. Сили оборони знищили 110 дронів, 66 імітаторів втрачено, постраждали 4 області.
росія вночі запустила по Україні 177 безпілотників, збито 110 дронів, 66 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 лютого ворог атакував 177-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. 66 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків)
Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.
Атака БПЛА на Київщину: 1 людина загинула та 2 травмовані26.02.25, 08:16 • 26994 перегляди