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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной сбили 110 из 177 вражеских дронов, 66 - не достигли целей

Над Украиной сбили 110 из 177 вражеских дронов, 66 - не достигли целей

Киев  •  УНН

 • 3974 просмотра

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россия атаковала Украину 177 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с 6 направлений. Силы обороны уничтожили 110 дронов, 66 имитаторов потеряно, пострадали 4 области.

россия ночью запустила по Украине 177 беспилотников, сбито 110 дронов, 66 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 февраля враг атаковал 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 110-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. 66 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряно (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Сумщина.

Атака БПЛА на Киевскую область: 1 человек погиб и 2 травмированных26.02.25, 08:16 • 10761 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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