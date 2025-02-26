Над Украиной сбили 110 из 177 вражеских дронов, 66 - не достигли целей
Киев • УНН
россия атаковала Украину 177 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с 6 направлений. Силы обороны уничтожили 110 дронов, 66 имитаторов потеряно, пострадали 4 области.
россия ночью запустила по Украине 177 беспилотников, сбито 110 дронов, 66 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 февраля враг атаковал 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 110-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. 66 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряно (без негативных последствий)
Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Сумщина.
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