Атака БПЛА на Киевскую область: 1 человек погиб и 2 травмированных
Киев • УНН
В Бучанском районе в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены 5 частных домов, 4 многоэтажки, уничтожены 3 автомобиля.
Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российской дроновой атаки в Бучанском районе Киевской области. Об этом сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник, пишет УНН.
В результате ночной вражеской атаки БПЛА на Киевщину один человек погиб и два травмированы. Тело погибшей обнаружили во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе,..,
Калашник добавил, что пожар на 200 кв.м. уже ликвидировали.
В другом населенном пункте этого района пострадала девушка 2005 года рождения - ее с раной затылочной области головы госпитализировали в местную больницу. Мужчина 1981 года рождения получил ранение правой кисти.
По предварительным данным, в результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждены 5 частных домов, остекление квартир в 4 многоэтажных жилых домах, 2 гаражных помещения, 3 автомобиля уничтожены и 8 повреждены.
Напомним
Как сообщалось ранее российский дрон попал в двухэтажный жилой дом в Бучанском районе, вызвав пожар. Также в этом же районе в результате атаки пострадала 19-летняя девушка, которую госпитализировали с травмой головы.