Буча, Украина

Российские оккупанты на Киевщине уничтожили или повредили более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры

За время частичной оккупации Киевской области российские военные разрушили или повредили более 18 000 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 17 500 жилых домов, 215 учебных заведений, 23 медицинских учреждения и другие объекты жизнеобеспечения, нанеся ущерб на сумму более 100 миллиардов гривен.