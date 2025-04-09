Буча, Украина

В Бучанском районе в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены 5 частных домов, 4 многоэтажки, уничтожены 3 автомобиля.
В Буче 40-летний местный житель попал под электропоезд сообщением "Святошино" - "Немешаево". Несмотря на экстренное торможение, мужчина погиб на месте происшествия.
В Буче неизвестный мужчина сел в чужое авто, угрожал водителю гранатой, требовал отвезти к границе, но затем взорвал гранату, в результате чего умер.
В Киевской области 130 детей были убиты или ранены в результате вооруженной агрессии россии против Украины.
В Полтаве в жилом доме обвалились стена и перекрытия, в результате чего люди оказались под завалами, спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших.
Киевская область передала 72-й бригаде Черных Запорожцев 210 беспилотников различных моделей, среди которых 30 MAVIC 3T, 30 MAVIC PRO, 150 FPV дронов, пульты управления, видеоочки и дополнительное оборудование, приобретенное за средства громад Бучанского района.
Идентифицирован очередной российский военнослужащий, который в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле вместе с другими росгвардейцами открыл огонь по гражданскому автомобилю.
Некоторые дома в Святошинском районе Киева остались без света из-за аварии, но энергетики обещают восстановить его в течение двух часов.
29-летний российский военный-контрактник, который во время боев за Киев расстрелял местного жителя, сядет на 12 лет за решетку.
Директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области.
Утром поступило сообщение о "заминировании" трех учебных заведений в Буче Киевской области. Правоохранители провели эвакуацию учащихся и персонала из всех зданий. Взрывчатку не нашли.
На встрече с министрами стран Балтии министр внутренних дел Украины обсудил вопросы безопасности, такие как нападения на инфраструктуру, минирование, миграция, торговля оружием и защита школ, а партнеры рассмотрели разрушения, вызванные российским вторжением, используя виртуальную реальность, и пообещали поддержку в виде средств, оборудования, тренингов и усилий по реконструкции до победы Украины.
Коллаборанта, который во время боев под Киевом выдавал себя за монаха и благословлял российские танки, приговорили к 10 годам заключения.
российскому подполковнику из курска сообщено о подозрении за расстрел семьи, которая оказывала медицинскую помощь раненой женщине во время оккупации Бучи.
22-летний российский военнослужащий из Бурятии во время оккупации застрелил безоружного 46-летнего гражданского в Буче, а также бросил гранату в подвал, где прятались гражданские, изуродовав тело жертвы.
В Софиевской Борщаговке 44-летний мужчина в результате конфликта, нанес более 16 ударов ножом по голове и шее арендодателя.
Непогода в Киевской области вызвала отключение электроэнергии и повреждения крыш в 5 районах, было отключено 42 линии электропередач, сообщалось о повреждении зданий, деревьев и инфраструктуры.
За время частичной оккупации Киевской области российские военные разрушили или повредили более 18 000 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 17 500 жилых домов, 215 учебных заведений, 23 медицинских учреждения и другие объекты жизнеобеспечения, нанеся ущерб на сумму более 100 миллиардов гривен.
Вторая годовщина освобождения Бучи: Полиция идентифицировала более 1000 российских преступников и более 100 военных преступников, причастных к оккупации.
Буча стала вторым домом для более 11 000 внутренне перемещенных граждан, приехавших с востока и юга страны. Город активно восстанавливается. Мэр города напомнил о 509 жертвах российской оккупации со следами пыток и пулевых ранений, - сегодня в Буче вспоминают о жертвах российской агрессии.
Глава дипломатии ЕС отреагировал на атаки рф на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданское население.
В Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара.
офицер российской нацгвардии подозревается в том, что, выполняя приказ убивать гражданских лиц, стрелял по автомобилям в Гостомеле, убив 11 и ранив 15 гражданских лиц.