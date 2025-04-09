Буча, Украина

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29334 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака БПЛА на Киевскую область: 1 человек погиб и 2 травмированных

В Бучанском районе в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены 5 частных домов, 4 многоэтажки, уничтожены 3 автомобиля.

Общество • 26 февраля, 06:16 • 28853 просмотра

Под Киевом поезд сбил 40-летнего мужчину

В Буче 40-летний местный житель попал под электропоезд сообщением "Святошино" - "Немешаево". Несмотря на экстренное торможение, мужчина погиб на месте происшествия.

Криминал и ЧП • 30 октября, 19:02 • 23262 просмотра

В Буче неизвестный, требуя отвести его к границе, взорвал гранату в чужом авто, скончался на месте - полиция

В Буче неизвестный мужчина сел в чужое авто, угрожал водителю гранатой, требовал отвезти к границе, но затем взорвал гранату, в результате чего умер.

Криминал и ЧП • 21 июня, 09:19 • 11343 просмотра

От рук оккупантов пострадали 130 детей: на Киевщине развесили колокольчики и ангелов в память об убитых маленьких украинцах

В Киевской области 130 детей были убиты или ранены в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Война • 4 июня, 10:59 • 18288 просмотра

В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

В Полтаве в жилом доме обвалились стена и перекрытия, в результате чего люди оказались под завалами, спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших.

Криминал и ЧП • 24 мая, 18:05 • 25229 просмотра

Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов

Киевская область передала 72-й бригаде Черных Запорожцев 210 беспилотников различных моделей, среди которых 30 MAVIC 3T, 30 MAVIC PRO, 150 FPV дронов, пульты управления, видеоочки и дополнительное оборудование, приобретенное за средства громад Бучанского района.

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Расстрелял гражданский автомобиль в Гостомеле: идентифицирован еще один военнослужащий рф

Идентифицирован очередной российский военнослужащий, который в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле вместе с другими росгвардейцами открыл огонь по гражданскому автомобилю.

Война • 9 мая, 13:18 • 18786 просмотра

В Святошинском районе Киева частично пропал свет - ДТЭК

Некоторые дома в Святошинском районе Киева остались без света из-за аварии, но энергетики обещают восстановить его в течение двух часов.

Киев • 24 апреля, 08:31 • 23312 просмотра

Расстрелял жителя Киевщины во время боев за столицу: решителя приговорили к 12 годам заключения

29-летний российский военный-контрактник, который во время боев за Киев расстрелял местного жителя, сядет на 12 лет за решетку.

Война • 17 апреля, 12:26 • 32406 просмотра

Осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч объектов недвижимости - Рувин о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области

Директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области.

Война • 15 апреля, 09:37 • 17151 просмотра

На Киевщине утром сообщали о "минировании" сразу трех учебных заведений: что известно

Утром поступило сообщение о "заминировании" трех учебных заведений в Буче Киевской области. Правоохранители провели эвакуацию учащихся и персонала из всех зданий. Взрывчатку не нашли.

Киев • 15 апреля, 08:26 • 24291 просмотра

Клименко встретился с Главами МВД стран Балтии: говорили о защите гражданской и критической инфраструктуры

На встрече с министрами стран Балтии министр внутренних дел Украины обсудил вопросы безопасности, такие как нападения на инфраструктуру, минирование, миграция, торговля оружием и защита школ, а партнеры рассмотрели разрушения, вызванные российским вторжением, используя виртуальную реальность, и пообещали поддержку в виде средств, оборудования, тренингов и усилий по реконструкции до победы Украины.

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Выдавал себя за монаха и освящал танки рф под Киевом: коллаборанта приговорили к 10 годам тюрьмы

Коллаборанта, который во время боев под Киевом выдавал себя за монаха и благословлял российские танки, приговорили к 10 годам заключения.

Война • 12 апреля, 11:17 • 17141 просмотра

Расстрелял семью, которая оказывала медицинскую помощь раненой во время оккупации Бучи: военному рф сообщено о подозрении

российскому подполковнику из курска сообщено о подозрении за расстрел семьи, которая оказывала медицинскую помощь раненой женщине во время оккупации Бучи.

Война • 10 апреля, 13:04 • 23079 просмотра

Расстрелял гражданского ради развлечения во время оккупации Бучи: 22-летнему захватчику из Бурятии сообщили о подозрении

22-летний российский военнослужащий из Бурятии во время оккупации застрелил безоружного 46-летнего гражданского в Буче, а также бросил гранату в подвал, где прятались гражданские, изуродовав тело жертвы.

Война • 10 апреля, 12:13 • 20542 просмотра

На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык

В Софиевской Борщаговке 44-летний мужчина в результате конфликта, нанес более 16 ударов ножом по голове и шее арендодателя.

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Непогода на Киевщине: аварии в сетях и поврежденные кровли домов в 5 районах

Непогода в Киевской области вызвала отключение электроэнергии и повреждения крыш в 5 районах, было отключено 42 линии электропередач, сообщалось о повреждении зданий, деревьев и инфраструктуры.

Общество • 2 апреля, 18:22 • 65704 просмотра

Российские оккупанты на Киевщине уничтожили или повредили более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры

За время частичной оккупации Киевской области российские военные разрушили или повредили более 18 000 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 17 500 жилых домов, 215 учебных заведений, 23 медицинских учреждения и другие объекты жизнеобеспечения, нанеся ущерб на сумму более 100 миллиардов гривен.

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Вторая годовщина освобождения Бучи: полиция установила личности более тысячи преступников, а также более 100 военных преступников

Вторая годовщина освобождения Бучи: Полиция идентифицировала более 1000 российских преступников и более 100 военных преступников, причастных к оккупации.

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Для более 11 тыс внутренне перемещенных лиц, Буча стала вторым домом - городской голова Бучи

Буча стала вторым домом для более 11 000 внутренне перемещенных граждан, приехавших с востока и юга страны. Город активно восстанавливается. Мэр города напомнил о 509 жертвах российской оккупации со следами пыток и пулевых ранений, - сегодня в Буче вспоминают о жертвах российской агрессии.

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"Решимость ЕС защищать Украину будет только крепнуть": Боррель отреагировал на атаки рф на украинскую энергетику

Глава дипломатии ЕС отреагировал на атаки рф на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданское население.

Война • 30 марта, 10:32 • 53120 просмотра

Об украинцах, которые прошли ад войны: в Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара

В Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара.

Общество • 29 марта, 09:18 • 22752 просмотра

Прокуратура сообщила о подозрении российскому офицеру, который расстреливал гражданские авто в Гостомеле

офицер российской нацгвардии подозревается в том, что, выполняя приказ убивать гражданских лиц, стрелял по автомобилям в Гостомеле, убив 11 и ранив 15 гражданских лиц.

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