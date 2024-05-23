Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов

Киевщина передала военным 72 бригады имени Черных Запорожцев 210 дронов разных моделей. Беспилотники закуплены за счет общин Бучанского района. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

От громад Бучанского района передали 72 бригаде имени Черных Запорожцев более 210 дронов различных моделей:

30 МАВИК 3Т;

30 MAVIC PRO;



150 FPV дронов;



пульты управления к FPV дронам;



видеоочки;



дополнительное оборудование для дронов.



Больше дронов - меньше российских оккупантов и вражеской техники. В современной войне - это незаменимый элемент, который повышает эффективность операций. Прицельное уничтожение врага спасает жизни нашим защитникам. - указал Кравченко.

Кроме того, председатель ОВА сообщил, что благодаря благотворителям также передали военным автомобиль Mitsubishi L200.

Он подчеркнул, что поддержка военных - приоритет для каждой общины Киевщины.

"В ближайшее время Киевская ОГА выделит субвенцию на приобретение FPV дронов для 72 бригады, а также для закупки средств РЭБ", - добавил Кравченко.

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