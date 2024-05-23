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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
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Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов
Киевская область передала 72-й бригаде Черных Запорожцев 210 беспилотников различных моделей, среди которых 30 MAVIC 3T, 30 MAVIC PRO, 150 FPV дронов, пульты управления, видеоочки и дополнительное оборудование, приобретенное за средства громад Бучанского района.
На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации
На границе с Черниговской областью российские войска минируют свою территорию и восстанавливают укрепления, что свидетельствует об опасениях возможных действий со стороны Украины.
Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»
После атаки Украины на корвет «Циклон» в Севастополе рф, вероятно, потеряла один из немногих носителей крылатых ракет «Калибр» проекта «Каракурт», оставшихся в Черном море.
Идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею в соцсетях сравнили с "Голодными играми"
Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали идею главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева разыгрывать мобилизационные брони в лотерею, сравнив ее с фильмом "Голодные игры".
В результате атаки рф на Дергачи уже 13 раненых
В результате вражеской атаки на Дергачи ранения получили 13 человек, 4 из которых были госпитализированы.
Кулеба на фоне ударов по Харькову призвал немедленно доставить Украине Patriots: "Сделает звонок сегодня"
Семь человек погибли в результате российского удара по гражданскому предприятию в Харькове. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба срочно обратился с просьбой немедленно доставить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны.
Польша усиливает меры безопасности в "хабе помощи Украине" из-за опасений диверсий - Bloomberg
Польские власти усиливают безопасность в "хабе помощи Украине", из-за растущего беспокойства относительно поддерживаемых Россией диверсионных операций.
Оперативная обстановка на северной границе с рф контролируемая, однако остается напряженной
Оперативная обстановка на северной границе с россией находится под контролем Вооруженных сил Украины, но остается напряженной, с российскими обстрелами приграничных населенных пунктов и активными действиями диверсионно-разведывательных групп.
Евросоюз стремится усилить сотрудничество стран ЕС в сфере обороны - Politico
ЕС стремится взять на себя большую ответственность за безопасность и оборону, включая создание внутреннего оборонного рынка, расширение производственных мощностей, содействие совместным закупкам и финансирование крупных европейских флагманских проектов, таких как щит противовоздушной обороны ЕС и улучшение кибербезопасности.
В МОН утвердили сокращенные образовательные программы для детей за рубежом
Министерство образования и науки утвердило сокращенные образовательные программы по украинскому языку, литературе, истории и географии для учеников за рубежом и на оккупированных территориях, которые пропустили школу из-за войны.