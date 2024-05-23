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Київщина передала українським оборонцям понад 200 дронів

Київщина передала українським оборонцям понад 200 дронів

Київ • УНН

 • 13658 перегляди

Київська область передала 72-й бригаді Чорних Запорожців 210 безпілотників різних моделей, серед яких 30 MAVIC 3T, 30 MAVIC PRO, 150 FPV дронів, пульти управління, відеоокуляри та додаткове обладнання, придбане за кошти громад Бучанського району.

Київщина передала військовим 72 бригади імені Чорних Запорожців 210 дронів різних моделей. Безпілотники закуплені коштом громад Бучанського району.  Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН

Деталі 

Від громад Бучанського району передали 72 бригаді імені Чорних Запорожців понад 210 дронів різних моделей:

  • 30 MAVIC 3T;
  • 30 MAVIC PRO;
  • 150 FPV дронів;
  • пульти керування до FPV дронів;
  • відеоокуляри;
  • додаткове обладнання для дронів.

Більше дронів – менше російських окупантів та ворожої техніки. У сучасній війні – це незамінний елемент, який підвищує ефективність операцій. Прицільне знищення ворога рятує життя нашим захисникам.

- вказав Кравченко.

Крім того, голова ОВА повідомив, що завдяки благодійникам також передали військовим автомобіль Mitsubishi L200.

Він підкреслив, що підтримка військових – пріоритет для кожної громади Київщини. 

"Найближчим часом Київська ОВА виділить субвенцію на придбання FPV дронів для 72 бригади, а також для закупівлі засобів РЕБ", - додав Кравченко.

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