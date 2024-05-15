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Облаштують укриття, два спортивні корти, конференц-зал: Кравченко розповів деталі про нову школу, яку планують звести на Київщині

Київ • УНН

 • 23518 перегляди

Американський філантроп Делл Лой Хансен будує школу на 700 учнів у Тарасівці Київської області як частину свого житлового комплексу HansenVillage Academy для внутрішньо переміщених осіб.

У Тарасівці на Київщині завдяки підтримці американського благодійника Делла Лоя Хансена побудують школу на 700 учнів. Сьогодні заклали капсулу будівництва школи "HansenVillage Academy". Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Школу зведуть на території Містечка Хансена. Це житловий комплекс, який Делл Лой Хансен будує для внутрішньо переміщених осіб, які через російську військову агресію змушені були покинути свої домівки.

"Школа відкриє свої двері 1 вересня 2025 року. Пан Хансен запевнив, що це буде одна з найкращих шкіл в Україні. З фахівцями одного з українських закладів вже розробляють освітню програму", – додав Руслан Кравченко.

Площа школи майже 6,5 тис. кв. м. Тут облаштують 27 класів, бібліотеку, спортзал, укриття, два спортивні корти, конференц-зал.

"До речі, познайомилися і з майбутніми першачками школи. Це діти, які разом з батьками живуть в містечку. Сьогодні в містечку також почали заселення родин в оселі, зведені під час третьої черги будівництва. Це 24 сімʼї – люди з тимчасового окупованих або прифронтових територій. У кожної своя складна життєва історія. Але очі всіх нових мешканців сьогодні світилися від щастя", – розповів начальник Київської ОВА.

Будівництво "Містечка Хансена" розпочалося в червні 2023 року. Дві черги вже здані. Тут мешкають 229 родин – понад 1 тис. осіб. Помешкання – трьох типів. Будинки із гаражем, кожен на 110 м²; двокімнатні та трикімнатні квартири. Квартири оснащені всім необхідним для комфортного проживання: меблями, сучасною технікою, текстилем та посудом.

Додамо

Також тут планують збудувати четверту чергу житла, садочок, бібліотеку, басейн, будинок культури.

Руслан Кравченко підкреслив, що КОВА з Боярською міськрадою надають максимальну допомогу в реалізації проєкту. Зокрема, надається супровід під час будівництва, допомога з містобудівною документацією, земельними питаннями, електрикою, адміністративна допомога; компенсація за комунальні послуги, облаштування доріг тощо.

"Підтримка військових та ВПО є одним із головних завдань для нас. Тому вдячний Деллу Лою Хансену, який не зупиняється на вже реалізованих проєктах, а розробляє нові. Люди, які через російських окупантів, втратили все, що заробляли десятками років, мають знати, що вони не одні зі своїми проблемами. І завжди можуть розраховувати на нашу допомогу", – зазначив начальник Київської ОВА.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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