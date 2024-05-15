Обустроят укрытие, два спортивных корта, конференц-зал: Кравченко рассказал детали о новой школе, которую планируют возвести на Киевщине

В Тарасовке Киевской области благодаря поддержке американского благотворителя Делла Лоя Хансена построят школу на 700 учеников. Сегодня заложили капсулу строительства школы "HansenVillage Academy". Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Школу возведут на территории Городка Хансена. Это жилой комплекс, который Делл Лой Хансен строит для внутренне перемещенных лиц, которые из-за российской военной агрессии вынуждены были покинуть свои дома.

"Школа откроет свои двери 1 сентября 2025 года. Господин Хансен заверил, что это будет одна из лучших школ в Украине. Со специалистами одного из украинских заведений уже разрабатывают образовательную программу", - добавил Руслан Кравченко.

Площадь школы почти 6,5 тыс. кв. м. Здесь обустроят 27 классов, библиотеку, спортзал, укрытие, два спортивных корта, конференц-зал.

"Кстати, познакомились и с будущими первоклашками школы. Это дети, которые вместе с родителями живут в городке. Сегодня в городке также начали заселение семей в дома, возведенные во время третьей очереди строительства. Это 24 семьи - люди с временно оккупированных или прифронтовых территорий. У каждой своя сложная жизненная история. Но глаза всех новых жильцов сегодня светились от счастья", - рассказал начальник Киевской ОГА.

Строительство "Городка Хансена" началось в июне 2023 года. Две очереди уже сданы. Здесь проживают 229 семей - более 1 тыс. человек. Помещения - трех типов. Дома с гаражом, каждый на 110 м²; двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Квартиры оснащены всем необходимым для комфортного проживания: мебелью, современной техникой, текстилем и посудой.

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Также здесь планируют построить четвертую очередь жилья, садик, библиотеку, бассейн, дом культуры.

Руслан Кравченко подчеркнул, что КОВА с Боярским горсоветом оказывают максимальную помощь в реализации проекта. В частности, предоставляется сопровождение при строительстве, помощь с градостроительной документацией, земельными вопросами, электричеством, административная помощь; компенсация за коммунальные услуги, обустройство дорог и тому подобное.

"Поддержка военных и ВПЛ является одной из главных задач для нас. Поэтому благодарен Деллу Лою Хансену, который не останавливается на уже реализованных проектах, а разрабатывает новые. Люди, которые из-за российских оккупантов, потеряли все, что зарабатывали десятками лет, должны знать, что они не одни со своими проблемами. И всегда могут рассчитывать на нашу помощь", - отметил начальник Киевской ОВА.