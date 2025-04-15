Буча, Україна

Російські окупанти на Київщині знищили або пошкодили більше 18 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури

За час часткової окупації Київської області російські військові зруйнували або пошкодили понад 18 000 об'єктів цивільної інфраструктури, у тому числі 17 500 житлових будинків, 215 навчальних закладів, 23 медичні установи та інші об'єкти життєзабезпечення, завдавши збитків на суму понад 100 мільярдів гривень.