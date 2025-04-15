Буча, Україна

У Бучанському районі внаслідок атаки БПЛА загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, знищено 3 автомобілі.
У Бучі 40-річний місцевий житель потрапив під електропотяг сполученням "Святошино" - "Немішаєво". Незважаючи на екстрене гальмування, чоловік загинув на місці події.
У Бучі невідомий чоловік сів у чуже авто, погрожував водію гранатою, вимагав відвезти до кордону, але потім підірвав гранату, внаслідок чого помер.
У Київській області 130 дітей були вбиті або поранені внаслідок збройної агресії росії проти України.
У Полтаві в житловому будинку обвалилися стіна і перекриття, в результаті чого люди опинилися під завалами, рятувальники витягли з-під завалів двох постраждалих.
Київська область передала 72-й бригаді Чорних Запорожців 210 безпілотників різних моделей, серед яких 30 MAVIC 3T, 30 MAVIC PRO, 150 FPV дронів, пульти управління, відеоокуляри та додаткове обладнання, придбане за кошти громад Бучанського району.
Ідентифіковано чергового російського військовослужбовця, який у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі разом з іншими росгвардійцями відкрив вогонь по цивільному автомобілю.
Деякі будинки у Святошинському районі Києва залишилися без світла через аварії, але енергетики обіцяють відновити його протягом двох годин.
29-річний російський військовий-контрактник, який під час боїв за Київ розстріляв місцевого жителя, сяде на 12 років за ґрати.
Директор КНДІСЕ Олександр Рувін розповів про фіксацію наслідків російської агресії на Київщині.
Вранці надійшло повідомлення про "замінування" трьох навчальних закладів у Бучі Київської області. Правоохоронці провели евакуацію учнів та персоналу з усіх будівель. Вибухівку не знайшли.
На зустрічі з міністрами країн Балтії міністр внутрішніх справ України обговорив питання безпеки, такі як напади на інфраструктуру, мінування, міграція, торгівля зброєю та захист шкіл, а партнери розглянули руйнування, спричинені російським вторгненням, використовуючи віртуальну реальність, і пообіцяли підтримку у вигляді коштів, обладнання, тренінгів та зусиль з реконструкції до перемоги України.
Колаборанта, який під час боїв під Києвом видавав себе за ченця і благословляв російські танки, засудили до 10 років ув'язнення.
російському підполковнику з курська повідомлено про підозру за розстріл сім'ї, яка надавала медичну допомогу пораненій жінці під час окупації Бучі.
22-річний російський військовослужбовець з Бурятії під час окупації застрелив беззбройного 46-річного цивільного в Бучі, а також кинув гранату в підвал, де ховалися цивільні, понівечивши тіло жертви.
У Софіївській Борщагівці 44-річний чоловік внаслідок конфлікту, наніс понад 16 ударів ножем по голові та шиї орендодавця.
Негода у Київській області спричинила відключення електроенергії та пошкодження дахів у 5 районах, було відключено 42 лінії електропередач, повідомлялося про пошкодження будівель, дерев та інфраструктури.
За час часткової окупації Київської області російські військові зруйнували або пошкодили понад 18 000 об'єктів цивільної інфраструктури, у тому числі 17 500 житлових будинків, 215 навчальних закладів, 23 медичні установи та інші об'єкти життєзабезпечення, завдавши збитків на суму понад 100 мільярдів гривень.
Друга річниця визволення Бучі: Поліція ідентифікувала понад 1000 російських злочинців та понад 100 воєнних злочинців, причетних до окупації.
Буча стала другою домівкою для понад 11 000 внутрішньо переміщених громадян, які приїхали зі сходу та півдня країни. Місто активно відновлюється. Мер міста нагадав про 509 жертв російської окупації зі слідами катувань та кульових поранень, - сьогодні російської агресії вшановують у Бучі.
Голова дипломатії ЄС відреагував на атаки рф на українську енергетичну інфраструктуру та цивільне населення.
У Бучі презентували книгу "Історії сильних" від Фонду Столара.
офіцер російської нацгвардії підозрюється у тому, що, виконуючи наказ вбивати цивільних осіб, стріляв по автомобілях у Гостомелі, вбивши 11 і поранивши 15 цивільних осіб.