Буча, Україна

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25100 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152945 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134410 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137087 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133247 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133581 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195831 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77482 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164567 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116722 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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14 квітня, 09:26 • 110460 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

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Атака БПЛА на Київщину: 1 людина загинула та 2 травмовані

У Бучанському районі внаслідок атаки БПЛА загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, знищено 3 автомобілі.

Суспільство • 26 лютого, 06:16 • 28854 перегляди

Під Києвом поїзд збив 40-річного чоловіка

У Бучі 40-річний місцевий житель потрапив під електропотяг сполученням "Святошино" - "Немішаєво". Незважаючи на екстрене гальмування, чоловік загинув на місці події.

Кримінал та НП • 30 жовтня, 19:02 • 23262 перегляди

У Бучі невідомий, вимагаючи відвезти його до кордону, підірвав гранату в чужому авто, помер на місці - поліція

У Бучі невідомий чоловік сів у чуже авто, погрожував водію гранатою, вимагав відвезти до кордону, але потім підірвав гранату, внаслідок чого помер.

Кримінал та НП • 21 червня, 09:19 • 11343 перегляди

Від рук окупантів постраждали 130 дітей: на Київщині розвісили дзвіночки та янголів у пам'ять про вбитих маленьких українців

У Київській області 130 дітей були вбиті або поранені внаслідок збройної агресії росії проти України.

Війна • 4 червня, 10:59 • 18288 перегляди

У Полтаві обвалилась стіна житлового будинку, під завалами опинились дві людини

У Полтаві в житловому будинку обвалилися стіна і перекриття, в результаті чого люди опинилися під завалами, рятувальники витягли з-під завалів двох постраждалих.

Кримінал та НП • 24 травня, 18:05 • 25230 перегляди

Київщина передала українським оборонцям понад 200 дронів

Київська область передала 72-й бригаді Чорних Запорожців 210 безпілотників різних моделей, серед яких 30 MAVIC 3T, 30 MAVIC PRO, 150 FPV дронів, пульти управління, відеоокуляри та додаткове обладнання, придбане за кошти громад Бучанського району.

Війна • 23 травня, 13:28 • 13665 перегляди

Розстріляв цивільний автомобіль у Гостомелі: ідентифіковано ще одного військовослужбовця рф

Ідентифіковано чергового російського військовослужбовця, який у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі разом з іншими росгвардійцями відкрив вогонь по цивільному автомобілю.

Війна • 9 травня, 13:18 • 18786 перегляди

У Святошинському районі Києва частково зникло світло - ДТЕК

Деякі будинки у Святошинському районі Києва залишилися без світла через аварії, але енергетики обіцяють відновити його протягом двох годин.

Київ • 24 квітня, 08:31 • 23312 перегляди

Розстріляв жителя Київщини під час боїв за столицю: рашиста засудили до 12 років тюрми

29-річний російський військовий-контрактник, який під час боїв за Київ розстріляв місцевого жителя, сяде на 12 років за ґрати.

Війна • 17 квітня, 12:26 • 32406 перегляди

Оглянуто понад 500 населених пунктів та більше ніж 12 тисяч об'єктів нерухомості - Рувін про фіксацію наслідків російської агресії на Київщині

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін розповів про фіксацію наслідків російської агресії на Київщині.

Війна • 15 квітня, 09:37 • 17151 перегляди

На Київщині вранці повідомляли про "замінування" відразу трьох навчальних закладів: що відомо

Вранці надійшло повідомлення про "замінування" трьох навчальних закладів у Бучі Київської області. Правоохоронці провели евакуацію учнів та персоналу з усіх будівель. Вибухівку не знайшли.

Київ • 15 квітня, 08:26 • 24291 перегляди

Клименко зустрівся із Главами МВС країн Балті: говорили про захист цивільної та критичної інфраструктури

На зустрічі з міністрами країн Балтії міністр внутрішніх справ України обговорив питання безпеки, такі як напади на інфраструктуру, мінування, міграція, торгівля зброєю та захист шкіл, а партнери розглянули руйнування, спричинені російським вторгненням, використовуючи віртуальну реальність, і пообіцяли підтримку у вигляді коштів, обладнання, тренінгів та зусиль з реконструкції до перемоги України.

Війна • 14 квітня, 13:54 • 100841 перегляди

Видавав себе за монаха і освячував танки рф під Києвом: колаборанта засудили по 10 років тюрми

Колаборанта, який під час боїв під Києвом видавав себе за ченця і благословляв російські танки, засудили до 10 років ув'язнення.

Війна • 12 квітня, 11:17 • 17141 перегляди

Розстріляв сімʼю, яка надавала медичну допомогу пораненій під час окупації Бучі: військовому рф повідомлено про підозру

російському підполковнику з курська повідомлено про підозру за розстріл сім'ї, яка надавала медичну допомогу пораненій жінці під час окупації Бучі.

Війна • 10 квітня, 13:04 • 23080 перегляди

Розстріляв цивільного заради розваги під час окупації Бучі: 22-річному загарбнику із Бурятії повідомили про підозру

22-річний російський військовослужбовець з Бурятії під час окупації застрелив беззбройного 46-річного цивільного в Бучі, а також кинув гранату в підвал, де ховалися цивільні, понівечивши тіло жертви.

Війна • 10 квітня, 12:13 • 20542 перегляди

На Київщині чоловік відрізав орендодавцю голову та язик

У Софіївській Борщагівці 44-річний чоловік внаслідок конфлікту, наніс понад 16 ударів ножем по голові та шиї орендодавця.

Кримінал та НП • 3 квітня, 13:14 • 21122 перегляди

Негода на Київщині: аварії у мережах та пошкоджені покрівлі будинків у 5 районах

Негода у Київській області спричинила відключення електроенергії та пошкодження дахів у 5 районах, було відключено 42 лінії електропередач, повідомлялося про пошкодження будівель, дерев та інфраструктури.

Суспільство • 2 квітня, 18:22 • 65705 перегляди

Російські окупанти на Київщині знищили або пошкодили більше 18 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури

За час часткової окупації Київської області російські військові зруйнували або пошкодили понад 18 000 об'єктів цивільної інфраструктури, у тому числі 17 500 житлових будинків, 215 навчальних закладів, 23 медичні установи та інші об'єкти життєзабезпечення, завдавши збитків на суму понад 100 мільярдів гривень.

Війна • 1 квітня, 15:24 • 24485 перегляди

Друга річниця від звільнення Бучі: поліція встановила особи понад тисячі злочинців, а також понад 100 воєнних злочинців

Друга річниця визволення Бучі: Поліція ідентифікувала понад 1000 російських злочинців та понад 100 воєнних злочинців, причетних до окупації.

Війна • 31 березня, 15:15 • 40967 перегляди

Для понад 11 тис внутрішньо перемішених осіб, Буча стала другою домівкою - міський голова Бучі

Буча стала другою домівкою для понад 11 000 внутрішньо переміщених громадян, які приїхали зі сходу та півдня країни. Місто активно відновлюється. Мер міста нагадав про 509 жертв російської окупації зі слідами катувань та кульових поранень, - сьогодні російської агресії вшановують у Бучі.

Суспільство • 31 березня, 13:16 • 38020 перегляди

"Рішучість ЄС захищати Україну лише посилюватиметься": Боррель відреагував на атаки рф на українську енергетику

Голова дипломатії ЄС відреагував на атаки рф на українську енергетичну інфраструктуру та цивільне населення.

Війна • 30 березня, 10:32 • 53121 перегляди

Про українців, які пройшли пекло війни: у Бучі презентували книгу "Історії сильних" від Фонду Столара

У Бучі презентували книгу "Історії сильних" від Фонду Столара.

Суспільство • 29 березня, 09:18 • 22752 перегляди

Прокуратура повідомила про підозру російському офіцеру, який розстрілював цивільні авто у Гостомелі

офіцер російської нацгвардії підозрюється у тому, що, виконуючи наказ вбивати цивільних осіб, стріляв по автомобілях у Гостомелі, вбивши 11 і поранивши 15 цивільних осіб.

Кримінал та НП • 20 березня, 10:35 • 27073 перегляди