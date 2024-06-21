У Бучі невідомий, вимагаючи відвезти його до кордону, підірвав гранату в чужому авто, помер на місці - поліція
Київ • УНН
У Бучі невідомий чоловік сів у чуже авто, погрожував водію гранатою, вимагав відвезти до кордону, але потім підірвав гранату, внаслідок чого помер.
У Бучі невідомий сів в автомобіль іншого чоловіка та, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його на кордон, а потім підірвав боєприпас, у результаті чого загинув, поліцейські встановлюють обставини вибуху, повідомили у п'ятницю у ГУНП в Київській області, пише УНН.
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Як повідомили у поліції, сьогодні, 21 червня, близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі.
"Як попередньо встановили правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля "КІА" у машину сів невідомий чоловік та, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою. Водій встиг покинути авто, у цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці", - повідомили у поліції.
Водій, як вказано, тілесних пошкоджень ушкоджень не зазнав.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції.
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