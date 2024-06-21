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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Буче неизвестный, требуя отвести его к границе, взорвал гранату в чужом авто, скончался на месте - полиция

В Буче неизвестный, требуя отвести его к границе, взорвал гранату в чужом авто, скончался на месте - полиция

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 09:19  •  4188 просмотра

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В Буче неизвестный мужчина сел в чужое авто, угрожал водителю гранатой, требовал отвезти к границе, но затем взорвал гранату, в результате чего умер.

В Буче неизвестный сел в автомобиль другого мужчины и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу, а затем взорвал боеприпас, в результате чего погиб, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва, сообщили в пятницу в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в полиции, сегодня, 21 июня, около 10:50 поступило сообщение от жительницы города о том, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле.

"Как предварительно установили правоохранители, к 59-летнему водителю автомобиля "КІА" в машину сел неизвестный мужчина и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу с соседним государством. Водитель успел покинуть авто, в это время неизвестный взорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте", - сообщили в полиции.

Водитель, как указано, телесных повреждений повреждений не получил.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции.

Взрыв в квартире в Белой Церкви: погибли два человека, еще три спасены - ГСЧС31 марта 2024, 07:24 • 34794 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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