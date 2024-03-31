Взрыв в квартире в Белой Церкви: погибли два человека, еще три спасены - ГСЧС

В результате вчерашнего взрыва неизвестного предмета в многоэтажке в Белой Церкви погибли 2 человека и 3-х удалось спасти. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Обновленная информация относительно взрыва в квартире в г. Белая церковь. Два человека погибли, три спасены. В 00:50 работы завершены. - сообщили утром в ГСЧС.

Детали

Судя по опубликованным ГСЧС фотографиям спасатели спасли из поврежденного дома, еще и кота.

ГСЧС завершили работы на месте происшествия в 00:50. Сейчас дежурят 6 человек и 2 единицы техники ГСЧС. Всего к проведению спасательных работ было привлечено 46 спасателей и 14 единиц техники.

Напомним,

Ранее УНН писал, что взрыв в многоэтажке в Белой Церкви разрушил железобетонные перекрытия со 2-го по 5-й этажи. Тогда сообщалось о гибели одной женщины.