$43.840.0450.490.12
Київ • УНН

Покарання для кожного російського ката - Генпрокурор Кравченко зробив заяву у роковини Бучанської різанини

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що робитиме все, щоб притягнути до відповідальності кожного російського ката, причетного до злочинів у Бучі - від виконавця до найвищого командування, пише УНН.

Буча. Пам’ятаємо. Не пробачимо. Для мене Буча – особистий біль. У дні її окупації та визволення я був керівником Бучанської окружної прокуратури. Бачив наслідки злочинів російських військових не зі зведень – на власні очі. Вбиті люди, зруйновані життя. Це не просто сторінка історії. Це рана, яка не загоїться

- написав Кравченко у соцмережах.

Генпрокурор вказав: проведено тисячі слідчих дій, встановлено сотні причетних осіб, ухвалено десятки обвинувальних вироків.

"Воєнні злочини не мають строків давності. Так само, як і наша пам’ять не дасть забути ці трагічні події", - зазначив він.

Скільки вистачить сил, часу і можливостей – робитиму все, щоб встановити і притягнути до відповідальності кожного російського ката, причетного до злочинів у Бучі. Від виконавця до найвищого командування. Крок за кроком. Факт за фактом. Ім’я за ім’ям. До останнього

- наголосив Кравченко.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Руслан Кравченко