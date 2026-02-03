Генпрокурор Кравченко: вже ідентифікували 211 осіб, причетних до звірств у Бучі та Бучанському районі

На сьогодні вже ідентифікували і повідомили про підозру 211 особам, які вчиняли звірства у Бучі і Бучанському районі. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко і додав, що тільки за січень 2026 року встановили особи і імена та оголосили підозри ще двом бучанськии катам, передає УНН.

Буча. Тут мовчати неможливо. Навесні 2022 року я документував злочини, вчинені під час окупації Бучі. Тоді ще ніхто не усвідомлював масштабів цієї трагедії. Була гнітюча тиша вулиць, дворів та будинків і люди, яких убили або зламали лише за те, що вони українці - зазначив у своєму дописі Генпрокурор Руслан Кравченко.

За його словами, cьогодні ця робота триває вже в процесуальній площині з іменами, доказами і підозрами.

Ми системно встановлюємо військовослужбовців зс рф, причетних до злочинів проти мирного населення. Не абстрактно. Поіменно. Тільки за січень 2026 року ми встановили особи і імена та оголосили підозри ще двом бучанськии катам. Військовослужбовцю зс рф - командиру бойової машини відділення управління взводу зв’язку 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Він 5 березня 2022 року, навів цивільному чоловікові зброю в голову виконуючи наказ - вбити. Щасливий випадок, спроба втечі, поранення, але врятоване життя. Людина вижила лише тому, що смерть цього разу не встигла. Також ідентифіковано, та оголошено підозру навіднику-розвіднику розвідувальної роти 34-ї окремої бригади оперативного призначення зс рф, який 24 березня 2022 року, діючи за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями, незаконно затримав двох місцевих жителів. Підозрюваний, разом зі спільниками, безпідставно звинувативши цивільних у нібито коригуванні вогню на користь Збройних Сил України, з метою отримання інформації про осіб, які чинять спротив російсько-окупаційним військам та надають підтримку силам безпеки і оборони України, піддали потерпілих катуванню. Нелюди звʼязали затриманих мирних жителів пластиковими стяжками і катували. Електрошокер. Ніж. Погрози вбивством. Іх по черзі змушували дивитися, як знущаються з іншого. Це не допит. Це злам - додав Генпрокурор.

Також, за його словами, до суду передано обвинувальний акт стосовно командира відділення - командира бойової машини 4-ї десантно-штурмової роти 234-го десантно-штурмового полку. У березні 2022 року під час патрулювання він відкрив вогонь по цивільному чоловікові, який відмовився виконати його наказ: 16 пострілів, обірване життя 41-річного чоловіка.

Усі ці люди були мирними. Без зброї. Без участі у бойових діях. Жодного виправдання тому, що з ними зробили, не існує - зауважив Кравченко.

Генпрокурор додав, що розслідування злочинів у Бучі це довга і важка робота. Більшість справ на жаль, заочні. Без допитів підозрюваних. Лише факти, експертизи, свідчення, фото і відео. Щоб перетворювати відкриту інформацію на докази воєнних злочинів ми використовуємо OSINT, аналізуємо соцмережі, відео, супутникові знімки та публічні дані для встановлення маршрутів руху військ і ідентифікації військовослужбовців збройних сил рф.

Ми формуємо доказову базу, яка працює як у національних провадженнях, так і є основою для майбутніх справ Міжнародного трибуналу.

За словами Генпрокурора, Буча - це не завершена сторінка. Це злочин, який має імена.

І кожен, хто стріляв, катував і знущався з цивільних, буде ідентифікований і відповідатиме за законом Правда не зникає. Вона просто чекає свого часу. І ми цей час наближаємо. Працюємо далі - резюмував Кравченко.

