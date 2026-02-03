$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 17232 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 12644 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін
3 лютого, 09:22 • 20929 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 31958 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 30576 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28121 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 29242 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п'яти районах столиці
2 лютого, 23:51 • 34508 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 44108 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Генпрокурор Кравченко: вже ідентифікували 211 осіб, причетних до звірств у Бучі та Бучанському районі

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про ідентифікацію 211 осіб, причетних до звірств у Бучі. Лише за січень 2026 року встановлено особи та оголошено підозри двом російським військовим.

Генпрокурор Кравченко: вже ідентифікували 211 осіб, причетних до звірств у Бучі та Бучанському районі

На сьогодні вже ідентифікували і повідомили про підозру 211 особам, які вчиняли звірства у Бучі і Бучанському районі. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко і додав, що тільки за січень 2026 року встановили особи і імена та оголосили підозри ще двом бучанськии катам, передає УНН.

Буча. Тут мовчати неможливо. Навесні 2022 року я документував злочини, вчинені під час окупації Бучі. Тоді ще ніхто не усвідомлював масштабів цієї трагедії. Була гнітюча тиша вулиць, дворів та будинків і люди, яких убили або зламали лише за те, що вони  українці 

- зазначив у своєму дописі Генпрокурор Руслан Кравченко.

За його словами, cьогодні ця робота триває вже в процесуальній площині з іменами, доказами і підозрами.

Ми системно встановлюємо військовослужбовців зс рф, причетних до злочинів проти мирного населення. Не абстрактно. Поіменно. Тільки за січень 2026 року ми встановили особи і імена та оголосили підозри ще двом бучанськии катам. Військовослужбовцю зс рф - командиру бойової машини відділення управління взводу зв’язку 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Він 5 березня 2022 року, навів цивільному чоловікові  зброю в голову виконуючи наказ - вбити. Щасливий випадок, спроба втечі, поранення, але врятоване життя. Людина вижила лише тому, що смерть цього разу не встигла. Також ідентифіковано, та оголошено підозру навіднику-розвіднику розвідувальної роти 34-ї окремої бригади оперативного призначення зс рф, який 24 березня 2022 року, діючи за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями, незаконно затримав двох місцевих жителів. Підозрюваний, разом зі спільниками, безпідставно звинувативши цивільних у нібито коригуванні вогню на користь Збройних Сил України, з метою отримання інформації про осіб, які чинять спротив російсько-окупаційним військам та надають підтримку силам безпеки і оборони України, піддали потерпілих катуванню. Нелюди звʼязали затриманих мирних жителів пластиковими стяжками і катували. Електрошокер. Ніж. Погрози вбивством. Іх по черзі змушували дивитися, як знущаються з іншого. Це не допит. Це злам 

- додав Генпрокурор.

Звірства в Бучі: Кравченко заявив про намір ідентифікувати якомога більше солдатів рф, відповідальних за вбивства28.09.25, 18:27 • 4640 переглядiв

Також, за його словами, до суду передано обвинувальний акт стосовно командира відділення - командира бойової машини 4-ї десантно-штурмової роти 234-го десантно-штурмового полку. У березні 2022 року під час патрулювання він відкрив вогонь по цивільному чоловікові, який відмовився виконати його наказ: 16 пострілів, обірване життя 41-річного чоловіка.

Усі ці люди були мирними. Без зброї. Без участі у бойових діях. Жодного виправдання тому, що з ними зробили, не існує 

- зауважив Кравченко.

Генпрокурор додав, що розслідування злочинів у Бучі це довга і важка робота. Більшість справ на жаль, заочні. Без допитів підозрюваних. Лише факти, експертизи, свідчення, фото і відео. Щоб перетворювати відкриту інформацію на докази воєнних злочинів ми використовуємо OSINT, аналізуємо соцмережі, відео, супутникові знімки та публічні дані для встановлення маршрутів руху військ і ідентифікації військовослужбовців збройних сил рф.

Ми формуємо доказову базу, яка працює як у національних провадженнях, так і є основою для майбутніх справ Міжнародного трибуналу.  На сьогодні ми вже ідентифікували і повідомили про підозру 211 особам, які вчиняли звірства у Бучі і Бучанському районі

- наголосив Кравченко.

За словами Генпрокурора, Буча - це не завершена сторінка. Це злочин, який має імена.

І кожен, хто стріляв, катував і знущався з цивільних, буде ідентифікований і відповідатиме за законом Правда не зникає. Вона просто чекає свого часу. І ми цей час наближаємо. Працюємо далі 

- резюмував Кравченко.

Звірства в Бучі: Кравченко розповів про підозри двом російським військовим 01.08.25, 12:42 • 3114 переглядiв

Антоніна Туманова

