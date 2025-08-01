Звірства в Бучі: Кравченко розповів про підозри двом російським військовим
Київ • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозри двом військовослужбовцям рф за вбивства та жорстоке поводження з мирними жителями Бучі.
Двом військовослужбовцям рф повідомлено про підозри у вбивствах та жорстокому поводженні з мирними жителями Бучі Київської області під час окупації міста в 2022 році. Один із них вистерлив в голову цивільному, інший - знущався з жінки. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Буча. Це не просто назва міста. Це шрам. Це біль. Це правда, яку не замовчати. Сьогодні ми зробили ще один крок до справедливості: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям зс рф, які причетні до вбивства та жорстокого поводження з мирними мешканцями під час окупації Бучі
Деталі
За словами Кравченка, перший підозрюваний — розвідник-снайпер 234-го десантно-штурмового полку. Він увірвався до квартири місцевого жителя і вистрілив йому в голову з гвинтівки "Вінторєз". "Вбив цивільного. Просто тому, що міг", - вказав Генпрокурор. Також зауважив, що це вже четверта підозра цьому "солдату".
Другий підозрюваний— старший стрілець-сапер того ж підрозділу. "Побачивши жінку на вулиці, відкрив стрілянину біля її ніг, регочучи й знущаючись. Не було жодної військової причини. Тільки злість. Зневага. Жорстокість", - зауважив Кравченко.
"Ці двоє — лише частина великого зла, яке росія принесла на нашу землю. Ми продовжуємо системну роботу з ідентифікації кожного. Збір доказів триває. І так буде, поки не отримає покарання кожен, хто стріляв, катував, знущався, знищував.
Впевнений, що у Спеціальному трибуналі щодо злочину агресії проти України, доведемо вину цих злочинців, як і тисяч інших", - наголосив Кравченко.
Довідково
2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі.
Доповнення
За даним Нацполіції, станом на березень 2025 року за період 2024-2025 роки було ідентифіковано 2500+ росіян, які перебували в Бучі. З них більше 100, які брали безпосередню участь у скоєнні злочинів. 72 вбивства, вчинених росіянами, розкрито.