Звірства в Бучі: Кравченко розповів про підозри двом російським військовим

Двом військовослужбовцям рф повідомлено про підозри у вбивствах та жорстокому поводженні з мирними жителями Бучі Київської області під час окупації міста в 2022 році. Один із них вистерлив в голову цивільному, інший - знущався з жінки. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Буча. Це не просто назва міста. Це шрам. Це біль. Це правда, яку не замовчати. Сьогодні ми зробили ще один крок до справедливості: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям зс рф, які причетні до вбивства та жорстокого поводження з мирними мешканцями під час окупації Бучі