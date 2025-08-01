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Зверства в Буче: Кравченко рассказал о подозрениях двум российским военным

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о подозрениях двум военнослужащим рф за убийства и жестокое обращение с мирными жителями Бучи.

Зверства в Буче: Кравченко рассказал о подозрениях двум российским военным

Двум военнослужащим РФ сообщено о подозрениях в убийствах и жестоком обращении с мирными жителями Бучи Киевской области во время оккупации города в 2022 году. Один из них выстрелил в голову гражданскому, другой - издевался над женщиной. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Буча. Это не просто название города. Это шрам. Это боль. Это правда, которую не замолчать. Сегодня мы сделали еще один шаг к справедливости: сообщено о подозрении двум военнослужащим ВС РФ, причастным к убийству и жестокому обращению с мирными жителями во время оккупации Бучи

 - рассказал Кравченко.

Детали

По словам Кравченко, первый подозреваемый — разведчик-снайпер 234-го десантно-штурмового полка. Он ворвался в квартиру местного жителя и выстрелил ему в голову из винтовки "Винторез". "Убил гражданского. Просто потому, что мог", - указал Генпрокурор. Также отметил, что это уже четвертое подозрение этому "солдату".

Второй подозреваемый — старший стрелок-сапер того же подразделения. "Увидев женщину на улице, открыл стрельбу у ее ног, хохоча и издеваясь. Не было никакой военной причины. Только злость. Пренебрежение. Жестокость", - отметил Кравченко.

"Эти двое — лишь часть большого зла, которое Россия принесла на нашу землю. Мы продолжаем системную работу по идентификации каждого. Сбор доказательств продолжается. И так будет, пока не получит наказание каждый, кто стрелял, пытал, издевался, уничтожал.

Уверен, что в Специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины, докажем вину этих преступников, как и тысяч других", - подчеркнул Кравченко.

Справочно

В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче.

Дополнение

По данным Нацполиции, по состоянию на март 2025 года за период 2024-2025 годов было идентифицировано 2500+ россиян, находившихся в Буче. Из них более 100, которые принимали непосредственное участие в совершении преступлений. 72 убийства, совершенных россиянами, раскрыты. 

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
Киевская область
Руслан Кравченко