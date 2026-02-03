Генпрокурор Кравченко: уже идентифицировали 211 человек, причастных к зверствам в Буче и Бучанском районе

На сегодняшний день уже идентифицированы и уведомлены о подозрении 211 человек, совершавших зверства в Буче и Бучанском районе. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и добавил, что только за январь 2026 года установили личности и имена и объявили подозрения еще двум бучанским палачам, передает УНН.

Буча. Здесь молчать невозможно. Весной 2022 года я документировал преступления, совершенные во время оккупации Бучи. Тогда еще никто не осознавал масштабов этой трагедии. Была гнетущая тишина улиц, дворов и домов и люди, которых убили или сломали только за то, что они украинцы - отметил в своем сообщении Генпрокурор Руслан Кравченко.

По его словам, сегодня эта работа продолжается уже в процессуальной плоскости с именами, доказательствами и подозрениями.

Мы системно устанавливаем военнослужащих ВС РФ, причастных к преступлениям против мирного населения. Не абстрактно. Поименно. Только за январь 2026 года мы установили личности и имена и объявили подозрения еще двум бучанским палачам. Военнослужащему ВС РФ - командиру боевой машины отделения управления взвода связи 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Он 5 марта 2022 года, навел гражданскому мужчине оружие в голову, выполняя приказ - убить. Счастливый случай, попытка побега, ранение, но спасенная жизнь. Человек выжил только потому, что смерть на этот раз не успела. Также идентифицирован и объявлено подозрение наводчику-разведчику разведывательной роты 34-й отдельной бригады оперативного назначения ВС РФ, который 24 марта 2022 года, действуя по предварительному сговору с другими военнослужащими, незаконно задержал двух местных жителей. Подозреваемый, вместе с сообщниками, безосновательно обвинив гражданских в якобы корректировке огня в пользу Вооруженных Сил Украины, с целью получения информации о лицах, оказывающих сопротивление российско-оккупационным войскам и оказывающих поддержку силам безопасности и обороны Украины, подвергли потерпевших пыткам. Нелюди связали задержанных мирных жителей пластиковыми стяжками и пытали. Электрошокер. Нож. Угрозы убийством. Их по очереди заставляли смотреть, как издеваются над другим. Это не допрос. Это слом - добавил Генпрокурор.

Зверства в Буче: Кравченко заявил о намерении идентифицировать как можно больше солдат рф, ответственных за убийства

Также, по его словам, в суд передан обвинительный акт в отношении командира отделения - командира боевой машины 4-й десантно-штурмовой роты 234-го десантно-штурмового полка. В марте 2022 года во время патрулирования он открыл огонь по гражданскому мужчине, который отказался выполнить его приказ: 16 выстрелов, оборванная жизнь 41-летнего мужчины.

Все эти люди были мирными. Без оружия. Без участия в боевых действиях. Никакого оправдания тому, что с ними сделали, не существует - отметил Кравченко.

Генпрокурор добавил, что расследование преступлений в Буче это долгая и тяжелая работа. Большинство дел к сожалению, заочные. Без допросов подозреваемых. Только факты, экспертизы, показания, фото и видео. Чтобы превращать открытую информацию в доказательства военных преступлений мы используем OSINT, анализируем соцсети, видео, спутниковые снимки и публичные данные для установления маршрутов движения войск и идентификации военнослужащих вооруженных сил РФ.

Мы формируем доказательную базу, которая работает как в национальных производствах, так и является основой для будущих дел Международного трибунала. На сегодняшний день мы уже идентифицировали и сообщили о подозрении 211 лицам, совершавшим зверства в Буче и Бучанском районе - подчеркнул Кравченко.

По словам Генпрокурора, Буча - это не завершенная страница. Это преступление, которое имеет имена.

И каждый, кто стрелял, пытал и издевался над гражданскими, будет идентифицирован и ответит по закону. Правда не исчезает. Она просто ждет своего часа. И мы это время приближаем. Работаем дальше - резюмировал Кравченко.

Зверства в Буче: Кравченко рассказал о подозрениях двум российским военным