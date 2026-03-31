Наказание для каждого российского палача - Генпрокурор Кравченко сделал заявление в годовщину Бучанской резни

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что будет делать все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского палача, причастного к преступлениям в Буче - от исполнителя до высшего командования, пишет УНН.

Буча. Помним. Не простим. Для меня Буча – личная боль. В дни ее оккупации и освобождения я был руководителем Бучанской окружной прокуратуры. Видел последствия преступлений российских военных не из сводок – собственными глазами. Убитые люди, разрушенные жизни. Это не просто страница истории. Это рана, которая не заживет - написал Кравченко в соцсетях.

Генпрокурор указал: проведены тысячи следственных действий, установлены сотни причастных лиц, вынесены десятки обвинительных приговоров.

"Военные преступления не имеют сроков давности. Так же, как и наша память не даст забыть эти трагические события", - отметил он.

Сколько хватит сил, времени и возможностей – буду делать все, чтобы установить и привлечь к ответственности каждого российского палача, причастного к преступлениям в Буче. От исполнителя до высшего командования. Шаг за шагом. Факт за фактом. Имя за именем. До последнего - подчеркнул Кравченко.

