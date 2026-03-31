30 марта, 17:17 • 17975 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 66009 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
30 марта, 13:48 • 38719 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
30 марта, 12:43 • 40692 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 42668 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 37321 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 30015 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 12600 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 27026 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 40348 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Наказание для каждого российского палача - Генпрокурор Кравченко сделал заявление в годовщину Бучанской резни

Киев • УНН

 • 1592 просмотра

Генпрокурор Кравченко обещает привлечь к ответственности причастных к преступлениям в Буче. Уже установлены сотни лиц и вынесены десятки приговоров.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что будет делать все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского палача, причастного к преступлениям в Буче - от исполнителя до высшего командования, пишет УНН.

Буча. Помним. Не простим. Для меня Буча – личная боль. В дни ее оккупации и освобождения я был руководителем Бучанской окружной прокуратуры. Видел последствия преступлений российских военных не из сводок – собственными глазами. Убитые люди, разрушенные жизни. Это не просто страница истории. Это рана, которая не заживет

- написал Кравченко в соцсетях.

Генпрокурор указал: проведены тысячи следственных действий, установлены сотни причастных лиц, вынесены десятки обвинительных приговоров.

"Военные преступления не имеют сроков давности. Так же, как и наша память не даст забыть эти трагические события", - отметил он.

Сколько хватит сил, времени и возможностей – буду делать все, чтобы установить и привлечь к ответственности каждого российского палача, причастного к преступлениям в Буче. От исполнителя до высшего командования. Шаг за шагом. Факт за фактом. Имя за именем. До последнего

- подчеркнул Кравченко.

