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У Полтаві обвалилась стіна житлового будинку, під завалами опинились дві людини

У Полтаві обвалилась стіна житлового будинку, під завалами опинились дві людини

Київ • УНН

 • 25228 перегляди

У Полтаві в житловому будинку обвалилися стіна і перекриття, в результаті чого люди опинилися під завалами, рятувальники витягли з-під завалів двох постраждалих.

У Полтаві обвалилась стіна та міжповерхове перекриття в житловому будинку, під завалами опинились дві людини, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, одного з потерпілих дістали до прибуття рятувальників. 

Рятувальники, використовуючи аварійно-рятувальне обладнання та кран-маніпулятор, деблокували другого потерпілого та передали його до служби екстреної медичної допомоги.

До рятувальних робіт було залучено 15 співробітників та 5 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили залишки тактичної ракети "Точка-У" та три снаряди системи залпового вогню "Град" у Бучанському районі Київської області.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП
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