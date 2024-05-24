У Полтаві обвалилась стіна житлового будинку, під завалами опинились дві людини
Київ • УНН
У Полтаві в житловому будинку обвалилися стіна і перекриття, в результаті чого люди опинилися під завалами, рятувальники витягли з-під завалів двох постраждалих.
У Полтаві обвалилась стіна та міжповерхове перекриття в житловому будинку, під завалами опинились дві людини, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними ДСНС, одного з потерпілих дістали до прибуття рятувальників.
Рятувальники, використовуючи аварійно-рятувальне обладнання та кран-маніпулятор, деблокували другого потерпілого та передали його до служби екстреної медичної допомоги.
До рятувальних робіт було залучено 15 співробітників та 5 одиниць техніки ДСНС.
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