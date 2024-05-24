В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

В Полтаве обвалилась стена и межэтажное перекрытие в жилом доме, под завалами оказались двое людей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, одного из пострадавших достали до прибытия спасателей.

Спасатели, используя аварийно-спасательное оборудование и кран-манипулятор, деблокировали второго пострадавшего и передали его в службу экстренной медицинской помощи.

К спасательным работам были привлечены 15 сотрудников и 5 единиц техники ГСЧС.

Напомним,

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли остатки тактической ракеты "Точка-У" и три снаряда системы залпового огня "Град" в Бучанском районе Киевской области.