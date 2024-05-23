ДСНС показали, як знешкодили "Точку-У" та снаряди РСЗВ "Град" на Київщині
Київ • УНН
Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили залишки тактичної ракети "Точка-У" та три снаряди системи залпового вогню "Град" у Бучанському районі Київської області.
Сапери ДСНС вилучили залишки тактичного ракетного комплексу "Точка-У" та три снаряди реактивної системи залпового вогню "Град" у Бучанському районі Київської області. Пише УНН з посиланням на ДСНС.
Піротехнічна група Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провела роботи у двох локаціях у Бучанському районі Київської області. В селі Крюківщина сапери виявили та евакуювали залишки ракетного комплексу "Точка-У", використовуючи маніпулятор для завантаження у піротехнічний автомобіль та подальшого транспортування на спецмайданчик.
В селищі Гостомель команда знешкодила три снаряди з системи залпового вогню "Град", які після вилучення були знищені на полігоні.
ДСНС закликає, якщо ви помітили невідомий предмет – не наближайтеся до нього! Негайно телефонуйте на номер "101"!
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Раніше у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву місцевий житель виявив бойову частину високоточної ракети ворога Х-69. Сапери дістали її з ґрунту та знешкодили на підривному майданчику.