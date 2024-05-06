У Києві сапери знешкодили бойову частину новітньої ракети росіян Х-69
Київ • УНН
У Києві сапери знешкодили боєголовку новітньої російської високоточної ракети Х-69, яку виявив місцевий житель у Голосіївському районі.
У Голосіївському районі столиці на території лісового масиву місцевий житель виявив бойову частину високоточної ракети ворога Х-69. Сапери дістали її з ґрунту та знешкодили на підривному майданчику. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Деталі
У Києві на території лісового масиву місцевий житель помітив підозрілий предмет, схожий на частину ракети, що стирчав із землі. Сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69.
Зазначається, що оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортувати на підривний майданчик.
В ДСНС закликали бути максимально уважними та обережними:
- дивитись під ноги;
- звертати увагу на підозрілі предмети;
- у жодному разі не чіпати їх, одразу телефонувати «101».
Доповнення
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів про особливості ворожих ракет "Х-69".
"Ракета повітряного базування "Х-69" − результат модифікації "Х-59МК2", її запуск може відбуватися з винищувачів та бомбардувальників, номенклатура літаків-носіїв велика. Більш масовано такий тип зброї почав застосовуватися ворогом по території України з 2023 року. Характерною особливістю "Х-69" квадратне січення корпусу. Крім того, у модифікованій версії змінилася дальність застосування, швидкість польоту, бойова частина", - зазначив Рувін.