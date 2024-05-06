В Киеве саперы обезвредили боевую часть новейшей ракеты россиян Х-69

В Голосеевском районе столицы на территории лесного массива местный житель обнаружил боевую часть высокоточной ракеты врага Х-69. Саперы достали ее из почвы и обезвредили на подрывной площадке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В Киеве на территории лесного массива местный житель заметил подозрительный предмет, похожий на часть ракеты, торчащий из земли. Саперы Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность, изъяв боевую часть высокоточной ракеты Х-69.

Отмечается, что поскольку это новейшее оружие, специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать его из почвы, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку.

В ГСЧС призвали быть максимально внимательными и осторожными:

смотреть под ноги;

обращать внимание на подозрительные предметы;



ни в коем случае не трогать их, сразу звонить "101".



Дополнение

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал об особенностях вражеских ракет "Х-69".

"Ракета воздушного базирования "Х-69" - результат модификации "Х-59МК2", ее запуск может происходить с истребителей и бомбардировщиков, номенклатура самолетов-носителей большая. Более массированно такой тип оружия начал применяться врагом по территории Украины с 2023 года. Характерной особенностью "Х-69" квадратное сечение корпуса. Кроме того, в модифицированной версии изменилась дальность применения, скорость полета, боевая часть", - отметил Рувин.