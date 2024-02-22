Квадратне січення корпусу та змінена бойова частина: Олександр Рувін розповів про особливості російської ракети "Х-69"

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вперше досліджують уламки крилатої ракети "Х-69", якою ворог з 2023 року почав завдавати удари по Україні. Про особливості цього типу ракет у своєму tg-каналі розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін, пише УНН.

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За його словами основним об’єктом дослідження є відсік, в якому розміщується бойова частина ракети.

"Експертами КНДІСЕ проводиться дослідження частин та уламків російської крилатої ракети повітряного базування "Х-69". Основний об’єкт дослідження − відсік де розміщується бойова частина. Відповідний зразок цього типу ракети досліджується експертами Інституту вперше.

Вцілілі фрагменти мають мінімальну кількість мікроелектроніки й будь-яких компонентів систем керування та наведення, однак наявне на корпусі маркування дає інформацію про дату виготовлення наприкінці 2023 року", зазначив Рувін

Додав, що "Х-69" - це модифікована російська ракета "Х-59МК2" з певними особливостями.

"Ракета повітряного базування "Х-69" − результат модифікації "Х-59МК2", її запуск може відбуватися з винищувачів та бомбардувальників, номенклатура літаків-носіїв велика. Більш масовано такий тип зброї почав застосовуватися ворогом по території України з 2023 року. Характерною особливістю "Х-69" квадратне січення корпусу. Крім того, у модифікованій версії змінилася дальність застосування, швидкість польоту, бойова частина.

Обов’язковим етапом експертного дослідження стане аналіз матеріалів корпусу ракети, а також специфічної фольги, що розміщується під зовнішньою обшивкою бойової частини та ймовірно дозволяє при попаданні уражаючих елементів або будь-яких інших високошвидкісних елементів призвести до повітряного підриву ракети", - підсумував директор КНДІСЕ.

Додатково

Під час масованого удару по Україні сьомого лютого рф застосувала ракети "Циркон". Цю інформацію першим офіційно підтвердив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін після проведених досліджень.

"За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно", - розповів Олександр Рувін.

Згодом директор КНДІСЕ уточнив, що у небі над Київщиною були збиті два "Циркони". Ракета не відповідає заявленим росією характеристикам і не містить жодних новітніх технологій.

"Ракета летіла зі швидкістю не більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. Уражаючі фактори поки що теж не відповідають заявленим. Збірка російська: у деяких місцях ще лазером написані номери, а десь видряпані цвяхами. Деякі плати ручної збірки. Є новітні речі безпосередньо у деяких вузлах. Решта все: стандартні двигуни, якість металу, складові частини нічим особливим не вирізняються, нічого революційного немає. Ми, правда, зараз вивчаємо, яка вибухова речовина використовувалася", - зазначив Рувін.

На підставі висновків КНДІСЕ розвідка Великої Британії припустила, що для запуску ракет "Циркон" по Україні росіяни могли адаптувати систему берегової охорони К-300.

Для ударів по Україні росія вперше могла використати "квадратні" ракети Х-69 - ЗМІ