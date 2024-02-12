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Удар по Україні "Цирконом": Олександр Рувін повідомив деталі експертизи російської ракети

Удар по Україні "Цирконом": Олександр Рувін повідомив деталі експертизи російської ракети

Київ • УНН

 • 26157 перегляди

Експерти знайшли попередні докази того, що росія використовувала ракету "Циркон" під час атаки 7 лютого, на основі маркування та компонентів, виявлених на уламках ракети.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз дійшли попереднього висновку, що росія під час масованого удару 7 лютого дійсно застосувала ракету "Циркон". Про це свідчить маркування на уламках ракети. Деталі експертизи у своєму Telegram-каналі повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, пише УНН.

Деталі

"Експертами КНДІСЕ проводиться дослідження російських ракет, якими ворог 7 лютого 2024 року атакував Україну. За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. Ракета спрямовувалась у зону, де немає військових об’єктів, постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди", - написав Рувін.

Уточнив, що, згідно відкритих джерел, 3М22 "Циркон" − протикорабельна гіперзвукова крилата ракета прийнята на озброєння у січні 2023 року. Має такі заявлені ворогом характеристики: дальність − 600-1500 км, швидкість до 8-9 Мах, маса бойової частини близько 300-400 кг, довжина 8-10 м.

Директор КНДІСЕ зазначив, що загалом у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші – вузли лише для конкретних зразків. Але у цьому випадку наявні елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон". Специфічні маркування мають частини та уламки реактивного двигуна та рульових механізмів.

"Ракета 3М22 "Циркон" складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22 тощо, тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет – 3М22. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно.

Мікроелектроніка мало збережена та практично не піддається аналізу через фізичні пошкодження. Здійснюються заходи для визначання складу металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів. Значна фрагментація ракети ускладнює ідентифікацію, однак уже можемо сказати, що зброя не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам. У ході подальшого експертного дослідження вся можлива інформація буде деталізована", - підсумував Олександр Рувін.

Нагадаємо

У січні цього року для ударів по Україні росія вперше використала старі радянські ракети П-35.

Заміна двигуна та системи наведення: Рувін розповів, як ворог намагається модифікувати крилаті ракети Х-22/32 19.01.24, 10:51 • 31027 переглядiв

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