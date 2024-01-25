Для ударів по Україні ворог вперше використав старі радянські ракети П-35 - Олександр Рувін

Під час нещодавніх ударів по Україні росіяни вперше за час війни застосували старі радянські ракети П-35. Нині триває дослідження уламків. Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ефірі телеканалу "Еспресо", пише УНН.

За словами директора КНДІСЕ, характерною ознакою цієї ракети є край низька влучність.

П-35 вперше ворогом були використані на території України. У нас вже є уламки, які були зібрані безпосередньо на місцях прильотів. На даний час наші фахівці займаються експертизами та ідентифікацією. Ми знаємо, що це стара радянська ракета, яка не тільки не має можливість точно влучати, вона навіть не влучає в район 1,5-2 кілометрів. Але це велика та потужна ракета. На сьогодні треба встановити всі ознаки цієї ракети, аби підготувати відповідні докази та їх направити через органи досудового розслідування в Міжнародний кримінальний суд. На сьогодні можна сказати, що по тих уламках, які є, що це залишки ракети П-35 - розповів Олександр Рувін.

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Директор КНДІСЕ раніше повідомляв, що російські ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей. Це, насамперед, пов'язано з технічними аспектами, недоліками у виробництві, проблемами з постачанням електронних компонентів або низькою якістю матеріалів.

"Фактично, це означає, що вони не мають можливості виготовляти зброю конвеєром, а кожна окрема одиниця компонується з наявних матеріалів. На заміну одному компоненту з системи керування, наприклад, єдиному чипу, який відповідає за певну функцію, приходить збірка з декількох елементів, зібрана чи не ручним способом. Вона повинна забезпечувати ту ж саму функцію, однак на практиці воно менш якісне. У кожному окремому об’єкті, який надходить на експертизу, це компонування різне, підібране з того, що вони мають у наявності. Відповідно, ці збірки менш якісні, зброя втрачає свою ефективність, однак не перестає бути небезпечною", - зазначив Рувін.

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