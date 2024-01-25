Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин
Киев • УНН
россия впервые применила старые советские ракеты П-35 в атаках на Украину, сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Во время недавних ударов по Украине россияне впервые за время войны применили старые советские ракеты П-35. В настоящее время продолжается исследование обломков. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире телеканала "Эспрессо", пишет УНН.
По словам директора КНИИСЭ, характерным признаком этой ракеты является крайне низкая меткость.
П-35 впервые врагом были использованы на территории Украины. У нас уже есть обломки, которые были собраны непосредственно на местах прилетов. В настоящее время наши специалисты занимаются экспертизами и идентификацией. Мы знаем, что это старая советская ракета, которая не только не имеет возможность точно попадать, она даже не попадает в район 1,5-2 километров. Но это большая и мощная ракета. На сегодня надо установить все признаки этой ракеты, чтобы подготовить соответствующие доказательства и их направить через органы досудебного расследования в Международный уголовный суд. На сегодня можно сказать, что по тем обломкам, которые есть, что это остатки ракеты П-35
Дополнительно
Директор КНИИСЭ ранее сообщал, что российские ракеты становятся менее качественными и не долетают до своих целей. Это, прежде всего, связано с техническими аспектами, недостатками в производстве, проблемами с поставками электронных компонентов или низким качеством материалов.
"Фактически, это означает, что они не имеют возможности изготавливать оружие конвейером, а каждая отдельная единица компонуется из имеющихся материалов. На замену одному компоненту из системы управления, например, единому чипу, который отвечает за определенную функцию, приходит сборка из нескольких элементов, собранная едва ли не ручным способом. Она должна обеспечивать ту же самую функцию, однако на практике оно менее качественное. В каждом отдельном объекте, который поступает на экспертизу, эта компоновка разная, подобранная из того, что они имеют в наличии. Соответственно, эти сборки менее качественные, оружие теряет свою эффективность, однако не перестает быть опасным", - отметил Рувин.
Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/3219 январь 2024, 08:51 • 27919 просмотров
Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин
россия впервые применила старые советские ракеты П-35 в атаках на Украину, сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Еще четырех украинских детей удалось вернуть из рф и ВОТ
Украинская организация Save Ukraine недавно завершила свою 15-ю спасательную миссию, успешно вернув изроссии и временно оккупированных территорий еще четырех детей, некоторые из которых не видели своих семей почти два года.
КНДР заявила, что провела испытания новой стратегической крылатой ракеты
Северная Корея провела испытания новой стратегической крылатой ракеты "Пульхвасал-3-31".
Лидер республиканцев в Сенате: мы в "затруднительном положении" по поводу границы и пакета помощи Украине
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что разногласия по вопросам иммиграции могут помешать утверждению всеобъемлющего пакета помощи Украине. Разногласия, возникшие после двухпартийных переговоров по иммиграции, могут привести к тому, что Конгресс будет рассматривать эти вопросы по отдельности.
Шольц: европейские страны должны сделать больше для поддержки Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны увеличить поддержку Украины, выразив недовольство нынешними запланированными взносами на 2024 год. Шольц заявил, что сейчас Германия мобилизует более половины известной европейской поддержки на оборону Украины.
Беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском туапсе - источники
Как сообщается, беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в туапсе, россия, вызвав масштабные пожары и разрушения.
Дефицита электричества нет, в Харькове и Николаевской области обесточивания из-за вражеских обстрелов - Минэнерго
Несмотря на неблагоприятные погодные условия и вражеские обстрелы, повлекшие отключение электроэнергии в нескольких регионах, Украина не испытывает дефицита электроэнергии, поскольку имеет достаточно собственной генерации и две единицы генерирующего оборудования в резерве. Министерство энергетики призывает уменьшить нагрузку в часы пиковых нагрузок.
Правоохранители задержали хакера, который готовил кибератаки на правительственные сайты и наводил вражеские ракеты на Харьков
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена пророссийской хакерской группировки "народная cyberармия рф", который корректировал ракетные обстрелы Харькова и планировал кибератаки на правительственные сайты.
Украинские партизаны разведали место разработки ракет и ракетных комплексов в московской области
"АТЭШ" разведал корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в московской области, где россияне разрабатывают ракеты и ракетные комплексы.
Самый опасный момент со времен Второй мировой войны: в республиканской партии призывают увеличить расходы на оборону США
На встрече в аналитическом центре Heritage Foundation сенатор-республиканец Роджер Уикер выразил обеспокоенность относительно готовности вооруженных сил США, несмотря на то, что Конгресс выделил более 800 миллиардов долларов на национальную оборону. Уикер призвал увеличить расходы на оборону, ссылаясь на растущие глобальные вызовы и прогнозы, что Китай может готовиться к нападению на Тайвань в 2027 году.