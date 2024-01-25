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Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин

Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 09:10  •  56373 просмотра

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россия впервые применила старые советские ракеты П-35 в атаках на Украину, сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Во время недавних ударов по Украине россияне впервые за время войны применили старые советские ракеты П-35. В настоящее время продолжается исследование обломков. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире телеканала "Эспрессо", пишет УНН.

По словам директора КНИИСЭ, характерным признаком этой ракеты является крайне низкая меткость.

П-35 впервые врагом были использованы на территории Украины. У нас уже есть обломки, которые были собраны непосредственно на местах прилетов. В настоящее время наши специалисты занимаются экспертизами и идентификацией. Мы знаем, что это старая советская ракета, которая не только не имеет возможность точно попадать, она даже не попадает в район 1,5-2 километров. Но это большая и мощная ракета. На сегодня надо установить все признаки этой ракеты, чтобы подготовить соответствующие доказательства и их направить через органы досудебного расследования в Международный уголовный суд. На сегодня можно сказать, что по тем обломкам, которые есть, что это остатки ракеты П-35

- рассказал Александр Рувин.

Дополнительно

Директор КНИИСЭ ранее сообщал, что российские ракеты становятся менее качественными и не долетают до своих целей. Это, прежде всего, связано с техническими аспектами, недостатками в производстве, проблемами с поставками электронных компонентов или низким качеством материалов.

"Фактически, это означает, что они не имеют возможности изготавливать оружие конвейером, а каждая отдельная единица компонуется из имеющихся материалов. На замену одному компоненту из системы управления, например, единому чипу, который отвечает за определенную функцию, приходит сборка из нескольких элементов, собранная едва ли не ручным способом. Она должна обеспечивать ту же самую функцию, однако на практике оно менее качественное. В каждом отдельном объекте, который поступает на экспертизу, эта компоновка разная, подобранная из того, что они имеют в наличии. Соответственно, эти сборки менее качественные, оружие теряет свою эффективность, однако не перестает быть опасным", - отметил Рувин.

Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/3219 январь 2024, 08:51 • 27919 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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Для ударів по Україні ворог вперше використав старі радянські ракети П-35 - Олександр Рувін
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