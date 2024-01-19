Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/32
Киев • УНН
россияне модифицируют старые противокорабельные ракеты Х-22, чтобы улучшить систему наведения и увеличить дальность.
россияне пытаются модифицировать старые противокорабельные ракеты Х-22, которые периодически применяют для ударов по Украине. Ведут работу в направлении улучшения системы наведения и увеличения дальности полета. О первых выводах исследований модифицированных ракет сообщил в своем tg-канале директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет УНН.
Рувин отметил, что характерной особенностью ракеты Х-22 является ее низкая точность.
"Х-22 имеет инерционную систему навигации, ее ориентация и движение в пространстве происходит без использования внешних средств навигации. Поэтому при достаточно большой мощности ракета имеет низкую точность и частые сопутствующие убытки при ударах. Враг пытался модифицировать старые Х-22 сразу на несколько новых вариантов, отличающихся между собой по принципам наведения, дальности, скорости, весу и точности попадания", - отметил Александр Рувин.
По его словам, сейчас эксперты КНИИСЭ исследуют ракету Х-32, и уже определили основные элементы, по которым враг пытается осуществить улучшения.
"Х-32 - модифицированная версия Х-22, которая сейчас исследуется экспертами КНИИСЭ. Знаем, что изменения разрабатывались и внедрялись врагом не один год. Произошла замена двигателя, системы наведения, уменьшение массы боевой части для соответствующего увеличения количества топлива и обеспечения дальности полета. Части и обломки российской ракеты Х-32 требуют изучения относительно элементной базы систем управления и навигации, а также в контексте химических исследований высокотоксичных компонентов горючего ракеты. Особенностью данного типа ракет также является то, что при подрыве почти не остается обломков и частей, пригодных для исследования", - добавил директор КНИИСЭ.
Также Рувин напомнил, что россияне неоднократно применяли противокорабельные крылатые ракеты Х-22/Х-32 для ударов по наземным гражданским объектам Украины. Именно таким оружием 27 июня 2022 года враг нанес удары по Кременчугу, ракеты попали в торговый центр, что привело к гибели гражданских людей.
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин17 январь 2024, 15:24 • 153358 просмотров
Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/32
россияне модифицируют старые противокорабельные ракеты Х-22, чтобы улучшить систему наведения и увеличить дальность.
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