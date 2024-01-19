Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/32

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"
  •  79683 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
  •  127467 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  146399 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  145878 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  146167 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  156397 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  153358 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  141925 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  138828 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  135249 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zamena-dvigatelya-i-sistemi-navedeniya-ruvin-rasskazal-kak-vrag-pitaetsya-modifitsirovat-krilatie-raketi-kh-2232

Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/32

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 08:51  •  23702 просмотра

Read in English

россияне модифицируют старые противокорабельные ракеты Х-22, чтобы улучшить систему наведения и увеличить дальность.

россияне пытаются модифицировать старые противокорабельные ракеты Х-22, которые периодически применяют для ударов по Украине. Ведут работу в направлении улучшения системы наведения и увеличения дальности полета. О первых выводах исследований модифицированных ракет сообщил в своем tg-канале директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет УНН.  

Рувин отметил, что характерной особенностью ракеты Х-22 является ее низкая точность.

"Х-22 имеет инерционную систему навигации, ее ориентация и движение в пространстве происходит без использования внешних средств навигации. Поэтому при достаточно большой мощности ракета имеет низкую точность и частые сопутствующие убытки при ударах. Враг пытался модифицировать старые Х-22 сразу на несколько новых вариантов, отличающихся между собой по принципам наведения, дальности, скорости, весу и точности попадания", - отметил Александр Рувин.

По его словам, сейчас эксперты КНИИСЭ исследуют ракету Х-32, и уже определили основные элементы, по которым враг пытается осуществить улучшения.

"Х-32 - модифицированная версия Х-22, которая сейчас исследуется экспертами КНИИСЭ. Знаем, что изменения разрабатывались и внедрялись врагом не один год. Произошла замена двигателя, системы наведения, уменьшение массы боевой части для соответствующего увеличения количества топлива и обеспечения дальности полета. Части и обломки российской ракеты Х-32 требуют изучения относительно элементной базы систем управления и навигации, а также в контексте химических исследований высокотоксичных компонентов горючего ракеты. Особенностью данного типа ракет также является то, что при подрыве почти не остается обломков и частей, пригодных для исследования", - добавил директор КНИИСЭ.

Также Рувин напомнил, что россияне неоднократно применяли противокорабельные крылатые ракеты Х-22/Х-32 для ударов по наземным гражданским объектам Украины. Именно таким оружием 27 июня 2022 года враг нанес удары по Кременчугу, ракеты попали в торговый центр, что привело к гибели гражданских людей. 

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин17 январь 2024, 15:24 • 153358 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
Заміна двигуна та системи наведення: Рувін розповів, як ворог намагається модифікувати крилаті ракети Х-22/32
Replacement of the engine and guidance system: Ruvin tells how the enemy is trying to modify X-22/32 cruise missiles
Новости по теме

Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/32

россияне модифицируют старые противокорабельные ракеты Х-22, чтобы улучшить систему наведения и увеличить дальность.

Война •   •  23702 просмотра
Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/32

Блокирование движения грузовиков перед румынским ПП "Викову-де-Сус" прекращено - ГПСУ

Румынские фермеры прекратили блокаду движения грузовиков на пункте пропуска "Викову-де-Сус".

Общество •   •  18380 просмотра
Блокирование движения грузовиков перед румынским ПП "Викову-де-Сус" прекращено - ГПСУ

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

За время проживания в Германии сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса стал настолько оторванным от украинской реальности, что решил начать пиаркампанию на смерти отца.

Политика •   •  79683 просмотра
Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

Затопило дома и улицы, эвакуировали людей: в Севастополе прошел сильный ливень

За одну ночь в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков, что привело к значительным подтоплениям и эвакуации четырех человек. Сильные ливни нарушили транспортное сообщение, и только грузовики и внедорожники могут передвигаться по затопленным улицам.

Общество •   •  16341 просмотра
Затопило дома и улицы, эвакуировали людей: в Севастополе прошел сильный ливень

Блокада на границе: в румынском пункте пропуска "Порубное" в очереди около 400 грузовиков

Румынские фермеры блокируют три пункта пересечения границы с Украиной, включая Порубное, Красноильск и Дьяково. Блокадой границы фермеры пытаются заставить правительство принять решение о субсидиях и компенсации убытков, которые они связывают с украинским импортом.

Экономика •   •  18538 просмотра
Блокада на границе: в румынском пункте пропуска "Порубное" в очереди около 400 грузовиков

В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины

Государственная пограничная служба Украины отмечает уменьшение очереди грузовиков из Польши на въезд в Украину, в то время как количество грузовиков, пересекающих границу, растет. Это произошло после того, как служба сообщила, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к нормальному режиму работы.

Общество •   •  14611 просмотра
В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины

В Одесской области завершен ремонт еще одной многопрофильной больницы

В Одесской области открыли обновленные отделения КНП "Доброславская многопрофильная больница интенсивного лечения".

Общество •   •  13891 просмотра
В Одесской области завершен ремонт еще одной многопрофильной больницы

Оккупанты попали в жилой дом в поселке на Херсонщине: есть пострадавший

Российская армия атаковала село Береговое в Херсонской области, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  23918 просмотра
Оккупанты попали в жилой дом в поселке на Херсонщине: есть пострадавший

россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, админздание и инфраструктурный объект

Российские войска атаковали Мирноград в Донецкой области Украины, повредив жилые и административные здания. За прошедшие сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Война •   •  23758 просмотра
россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, админздание и инфраструктурный объект

Йеменские хуситы атаковали еще один американский грузовой корабль в Аденском заливе

По сообщению Центрального командования США, йеменские хуситы совершили очередную атаку на американский грузовой корабль в Аденском заливе. Ракеты упали в воду возле судна, никто не пострадал и не был поврежден.

Новости Мира •   •  17881 просмотра
Йеменские хуситы атаковали еще один американский грузовой корабль в Аденском заливе