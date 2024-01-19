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Заміна двигуна та системи наведення: Рувін розповів, як ворог намагається модифікувати крилаті ракети Х-22/32

Заміна двигуна та системи наведення: Рувін розповів, як ворог намагається модифікувати крилаті ракети Х-22/32

Київ • УНН

 • 31030 перегляди

росіяни модифікують старі протикорабельні ракети Х-22, щоб покращити систему наведення і збільшити дальність.

росіяни намагаються модифікувати старі протикорабельні ракети Х-22, які періодично застосовують для ударів по Україні. Ведуть роботу у напрямку покращення системи наведення та збільшення дальності польоту. Про перші висновки досліджень модифікованих ракет повідомив у своєму tg-каналі директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, пише УНН.  

Рувін зазначив, що характерною особливістю ракети Х-22 є її низька точність.

"Х-22 має інерційну систему навігації, її орієнтація та рух у просторі відбувається без використання зовнішніх засобів навігації. Тому при досить великій потужності ракета має низьку точність та часті супутні збитки при ударах. Ворог намагався модифікувати старі Х-22 одразу на декілька нових варіантів, що відрізняються між собою за принципами наведення, дальністю, швидкістю, вагою та точністю влучання", - зазначив Олександр Рувін.

За його словами, нині експерти КНДІСЕ досліджують ракету Х-32, і вже визначили основні елементи, по яких ворог намагається здійснити покращення.

"Х-32 – модифікована версія Х-22, яка нині досліджується експертами КНДІСЕ. Знаємо, що зміни розроблялися та впроваджувалися ворогом не один рік. Відбулася заміна двигуна, системи наведення, зменшення маси бойової частини для відповідного збільшення кількості палива та забезпечення дальності польоту. Частини й уламки російської ракети Х-32 потребують вивчення щодо елементної бази систем керування та навігації, а також у контексті хімічних досліджень високотоксичних компонентів пального ракети. Особливістю даного типу ракет також є те, що при підриві майже не залишається уламків та частин, придатних для дослідження", - додав директор КНДІСЕ.

Також Рувін нагадав, що росіяни неодноразово застосовували протикорабельні крилаті ракети Х-22/Х-32 для ударів по наземних цивільних об'єктах України. Саме такою зброєю 27 червня 2022 року ворог завдав ударів по Кременчуку, ракети влучили у торговельний центр, що призвело до загибелі цивільних людей. 

При виробництві авіабомб росіяни використовують деталі аналогічні тим, які застосовуються у побутових вентиляторах - Рувін17.01.24, 17:24 • 156490 переглядiв

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