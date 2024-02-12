Удар по Украине "Цирконом": Александр Рувин сообщил детали экспертизы российской ракеты

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз пришли к предварительному выводу, что россия во время массированного удара 7 февраля действительно применила ракету "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на обломках ракеты. Детали экспертизы в своем Telegram-канале сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.

Детали

"Экспертами КНИИСЭ проводится исследование российских ракет, которыми враг 7 февраля 2024 года атаковал Украину. По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. Ракета направлялась в зону, где нет военных объектов, пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди", - написал Рувин.

Уточнил, что, согласно открытым источникам, 3М22 "Циркон" - противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета принята на вооружение в январе 2023 года. Имеет такие заявленные врагом характеристики: дальность - 600-1500 км, скорость до 8-9 Мах, масса боевой части около 300-400 кг, длина 8-10 м.

Директор КНИИСЭ отметил, что в целом в российских ракетах есть детали, которые могут применяться сразу в нескольких типах изделий, другие - узлы только для конкретных образцов. Но в этом случае имеются элементы, которые характерны именно для ракеты типа 3М22 "Циркон". Специфические маркировки имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов.

"Ракета 3М22 "Циркон" состоит из комплектующих узлов, которые обозначаются соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и т.д., то есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет - 3М22. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно.

Микроэлектроника мало сохранена и практически не поддается анализу из-за физических повреждений. Осуществляются мероприятия для определения состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов. Значительная фрагментация ракеты затрудняет идентификацию, однако уже можем сказать, что оружие не соответствует заявленным врагом тактико-техническим характеристикам. В ходе дальнейшего экспертного исследования вся возможная информация будет детализирована", - подытожил Александр Рувин.

Напомним

В январе этого года для ударов по Украине россия впервые использовала старые советские ракеты П-35.

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