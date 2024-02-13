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У небі над Київщиною були збиті дві російські ракети "Циркон". Експертиза уламків триває – Олександр Рувін

У небі над Київщиною були збиті дві російські ракети "Циркон". Експертиза уламків триває – Олександр Рувін

Київ • УНН

 • 25157 перегляди

Експерти продовжують досліджувати уламки двох ракет "Циркон", збитих під час російської атаки на Україну, щоб визначити їхні характеристики і технологію.

Під час масового удару по Україні сьомого лютого у київській області були збиті дві ворожі ракети 3М22 "Циркон". На даний час фахівці продовжують досліджувати уламки та встановлювати, наскільки ці ракети відповідають заявленим росіянами характеристикам. Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ефірі "Донбас. Реалії", пише УНН.

Сьомого лютого по нашому київському регіону була застосована не одна, а дві ракети "Циркон". Одна була застосована в Дніпровському районі, а одна в населеному пункті Вишневе. Ракети були збиті, при падінні розірвалися 

- зазначив Рувін.

Додав, що дослідження уламків ракет триває.

"На даний час наші фахівці проводять не тільки візуальні дослідження. Ми зараз проводимо фізико-хімічне дослідження складу металу, вибухових речовин, інших компонентів, які застосовувалися в цій ракеті з метою її безпосереднього вивчення і надання відповідної інформації ЗСУ, іншим профільним установам, які безпосередньо займаються питаннями протиповітряної оборони. Думаємо найближчим часом у нас буде більш детальна інформація про уражаючі елементи та інші компоненти, які нам вдалося знайти на місці застосування зазначених ракет", - повідомив директор КНДІСЕ.

Удар по Україні "Цирконом": Олександр Рувін повідомив деталі експертизи російської ракети12.02.24, 16:25 • 26157 переглядiв

За його словам, попередньо можна сказати, що "Циркон" не відповідає заявленим росіянами характеристикам і не містить якихось революційних технологій.

"Ракета летіла зі швидкістю не більше 2,5 тисяч кілометрів. Уражаючі фактори поки що теж не відповідають заявленим. Збірка російська: в деяких місцях ще лазером написані номери, а десь видряпані цвяхами. Деякі плати ручної збірки.

Є новітні речі безпосередньому у деяких вузлах. Решта все: стандартні двигуни, якість металу, складові частини нічим особливим не вирізняються, нічого революційного немає.

Ми, правда, зараз вивчаємо, яка вибухова речовина використовувалася", - підсумував Рувін.

Нагадаємо

Після проведеної фахівцями експертизи директор КНДІСЕ Олександр Рувін першим офіційно підтвердив, що рф під час удару по Україні застосувала "Циркон".

Для ударів по Україні ворог вперше використав старі радянські ракети П-35 - Олександр Рувін25.01.24, 11:10 • 115778 переглядiв

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