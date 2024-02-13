В небе над Киевской областью были сбиты две российские ракеты "Циркон". Экспертиза обломков продолжается - Александр Рувин

Во время массового удара по Украине седьмого февраля в киевской области были сбиты две вражеские ракеты 3М22 "Циркон". В настоящее время специалисты продолжают исследовать обломки и устанавливать, насколько эти ракеты соответствуют заявленным россиянами характеристикам. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире "Донбасс. Реалии", пишет УНН.

Седьмого февраля по нашему киевскому региону была применена не одна, а две ракеты "Циркон". Одна была применена в Днепровском районе, а одна в населенном пункте Вишневое. Ракеты были сбиты, при падении разорвались - отметил Рувин.

Добавил, что исследование обломков ракет продолжается.

"В настоящее время наши специалисты проводят не только визуальные исследования. Мы сейчас проводим физико-химическое исследование состава металла, взрывчатых веществ, других компонентов, которые применялись в этой ракете с целью ее непосредственного изучения и предоставления соответствующей информации ВСУ, другим профильным учреждениям, которые непосредственно занимаются вопросами противовоздушной обороны. Думаем в ближайшее время у нас будет более подробная информация о поражающих элементах и других компонентыхах, которые нам удалось найти на месте применения указанных ракет", - сообщил директор КНИИСЭ.

Удар по Украине "Цирконом": Александр Рувин сообщил детали экспертизы российской ракеты

По его словам, предварительно можно сказать, что "Циркон" не соответствует заявленным россиянами характеристикам и не содержит каких-то революционных технологий.

"Ракета летела со скоростью не более 2,5 тысяч километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки.

Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет.

Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - подытожил Рувин.

Напомним

После проведенной специалистами экспертизы директор КНИИСЭ Александр Рувин первым официально подтвердил, что рф во время удара по Украине применила "Циркон".

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