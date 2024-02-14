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Розвідка Великої Британії, проаналізувавши висновки КНДІСЕ, припустила, з чого рф могла запускати по Україні ракети "Циркон"

Розвідка Великої Британії, проаналізувавши висновки КНДІСЕ, припустила, з чого рф могла запускати по Україні ракети "Циркон"

Київ • УНН

 • 22538 перегляди

Розвідка Великої Британії, проаналізувавши висновки КНДІСЕ, припустила, з чого рф могла запускати по Україні ракети "Циркон"

Для того, щоб завдавати по Україні удари ракетами "Циркон", росія могла адаптувати систему берегової охорони К-300. Про це в соцмережі Х повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки та інформацію Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, пише УНН.

Зазначається, що, проаналізувавши інформацію КНДІСЕ, розвідка Великої Британії припускає, що для запуску "Циркону" по Україні рф могла використати наземний комплекс. Адже у Чорному морі рф нині не тримає кораблів, які б могли бути носіями ракет "Циркон" і з яких їх можна було б запускати.

"Імовірно, для цієї мети було адаптовано російську наземну систему берегової оборони К-300. Якщо її (ракети – ред.) використання підтвердиться, це стане серйозною проблемою для української ППО через її швидкість і маневреність", - зазначається в повідомлені Міноборони Великої Британії.

Додатково

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експерти після проведених досліджень першими офіційно повідомили, що 7 лютого під час удару по Україні рф застосувала ракети "Циркон".

"За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно", - повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Згодом Рувін уточнив, що у небі над Київщиною були збиті два "Циркони". Ракета не відповідає заявленим росією характеристикам і не містить жодних новітніх технологій.

"Ракета летіла зі швидкістю не більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. Уражаючі фактори поки що теж не відповідають заявленим. Збірка російська: у деяких місцях ще лазером написані номери, а десь видряпані цвяхами. Деякі плати ручної збірки. Є новітні речі безпосередньо у деяких вузлах. Решта все: стандартні двигуни, якість металу, складові частини нічим особливим не вирізняються, нічого революційного немає. Ми, правда, зараз вивчаємо, яка вибухова речовина використовувалася", - розповів Рувін.

Для ударів по Україні ворог вперше використав старі радянські ракети П-35 - Олександр Рувін25.01.24, 11:10 • 115778 переглядiв

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