Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон".

Для того, чтобы наносить по Украине удары ракетами "Циркон", россия могла адаптировать систему береговой охраны К-300. Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки и информацию Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, пишет УНН.

Отмечается, что, проанализировав информацию КНИИСЭ, разведка Великобритании предполагает, что для запуска "Циркона" по Украине рф могла использовать наземный комплекс. Ведь в Черном море рф сейчас не держит кораблей, которые могли бы быть носителями ракет "Циркон" и из которых их можно было бы запускать.

"Вероятно, для этой цели была адаптирована российская наземная система береговой обороны К-300. Если ее (ракеты - ред.) использование подтвердится, это станет серьезной проблемой для украинской ПВО из-за ее скорости и маневренности", - отмечается в сообщении Минобороны Великобритании.

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных эксперты после проведенных исследований первыми официально сообщили, что 7 февраля во время удара по Украине рф применила ракеты "Циркон".

"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Позже Рувин уточнил, что в небе над Киевской областью были сбиты два "Циркона". Ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.

"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - рассказал Рувин.

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