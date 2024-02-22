Квадратное сечение корпуса и измененная боевая часть: Александр Рувин рассказал об особенностях российской ракеты "Х-69"
Киев • УНН
Первое исследование обломков новой российской крылатой ракеты Х-69 показало, что она имеет квадратное сечение корпуса и модифицированную боеголовку.
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз впервые исследуют обломки крылатой ракеты "Х-69", которой враг с 2023 года начал наносить удары по Украине. Об особенностях этого типа ракет в своем tg-канале рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.
Детали
По его словам основным объектом исследования является отсек, в котором размещается боевая часть ракеты.
"Экспертами КНИИСЭ проводится исследование частей и обломков российской крылатой ракеты воздушного базирования "Х-69". Основной объект исследования - отсек где размещается боевая часть. Соответствующий образец этого типа ракеты исследуется экспертами Института впервые.
Уцелевшие фрагменты имеют минимальное количество микроэлектроники и каких-либо компонентов систем управления и наведения, однако имеющаяся на корпусе маркировка дает информацию о дате изготовления в конце 2023 года", отметил Рувин
Добавил, что "Х-69" - это модифицированная российская ракета "Х-59МК2" с определенными особенностями.
"Ракета воздушного базирования "Х-69" - результат модификации "Х-59МК2", ее запуск может происходить с истребителей и бомбардировщиков, номенклатура самолетов-носителей большая. Более массированно такой тип оружия начал применяться врагом по территории Украины с 2023 года. Характерной особенностью "Х-69" квадратное сечение корпуса. Кроме того, у модифицированной версии изменилась дальность применения, скорость полета, боевая часть.
Обязательным этапом экспертного исследования станет анализ материалов корпуса ракеты, а также специфической фольги, которая размещается под внешней обшивкой боевой части и вероятно позволяет при попадании поражающих элементов или любых других высокоскоростных элементов привести к воздушному подрыву ракеты", - подытожил директор КНИИСЭ.
Дополнительно
Во время массированного удара по Украине седьмого февраля рф применила ракеты "Циркон". Эту информацию первым официально подтвердил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин после проведенных исследований.
"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - рассказал Александр Рувин.
Впоследствии директор КНИИСЭ уточнил, что в небе над Киевской областью были сбиты два "Циркона". Ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.
"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - отметил Рувин.
На основании выводов КНИИСЭ разведка Великобритании предположила, что для запуска ракет "Циркон" по Украине россияне могли адаптировать систему береговой охраны К-300.
Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ19 февраля 2024, 13:35 • 20821 просмотр
Квадратное сечение корпуса и измененная боевая часть: Александр Рувин рассказал об особенностях российской ракеты "Х-69"
Первое исследование обломков новой российской крылатой ракеты Х-69 показало, что она имеет квадратное сечение корпуса и модифицированную боеголовку.
В санкции ЕС против россии впервые попали компании из Китая и Индии - СМИ
Евросоюз согласовал новый пакет санкций против россии, которые впервые направлены против китайских и индийских компаний, обвиняемых в поддержке москвы.
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
Ситуация возле Угледара в Донецкой области остается контролируемой.
В Воздушных силах пока не видели применения рф "шахедов" с реактивным двигателем - Игнат
Представитель ВС ВСУ заявил, что хотя россия может экспериментировать с реактивными беспилотниками в будущем, они еще не видели доказательств их использования, а беспилотники, которые видели на данный момент, летают с постоянной скоростью более 100 км/ч.
Зеленский провел Ставку: был закрытый доклад по F-16 для Украины
Президент получил закрытый доклад о сроках получения Украиной самолетов F-16 и обсудил с военным руководством ситуацию на фронте - в частности на Авдеевском и Южном направлениях.
США предупредили союзников: рф может вывести ядерное оружие на орбиту в этом году - СМИ
Американская разведка предупреждает союзников, что россия может запустить ядерное оружие на орбиту в этом году, согласно сообщениям СМИ, хотя детали не определены, а мнения внутри американских ведомств не совпадают.
Сенат США проведет слушания из-за американских чипов, обнаруженных в российских ракетах
На следующей неделе комитет Сената США проведет слушания, чтобы расследовать, как чипы американских полупроводниковых компаний могли оказаться в российских системах вооружений, несмотря на экспортный контроль.
На Запорожском направлении россияне применяют скоростные квадроциклы, но Силы обороны их уничтожают - Лиховий
В течение последних двух дней украинские военные уничтожили три российских квадроцикла, которые использовались для эвакуации раненых бойцов или проведения небольших штурмовых действий на Запорожском направлении.
В марте Шмыгаль и Туск встретятся для обсуждения польской блокады украинской границы
Премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Дональд Туск встретятся в Варшаве в следующем месяце, чтобы обсудить вопросы, связанные с украинско-польской границей и торговлей.
россия угрожала сбить французскую авацию в Черном море - министр
В прошлом месяце российские силы угрожали сбить французскую авиацию, патрулирующую международное воздушное пространство над Черным морем, что свидетельствует о все более агрессивном поведении москвы.