Квадратное сечение корпуса и измененная боевая часть: Александр Рувин рассказал об особенностях российской ракеты "Х-69"

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз впервые исследуют обломки крылатой ракеты "Х-69", которой враг с 2023 года начал наносить удары по Украине. Об особенностях этого типа ракет в своем tg-канале рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.

Детали

По его словам основным объектом исследования является отсек, в котором размещается боевая часть ракеты.

"Экспертами КНИИСЭ проводится исследование частей и обломков российской крылатой ракеты воздушного базирования "Х-69". Основной объект исследования - отсек где размещается боевая часть. Соответствующий образец этого типа ракеты исследуется экспертами Института впервые.

Уцелевшие фрагменты имеют минимальное количество микроэлектроники и каких-либо компонентов систем управления и наведения, однако имеющаяся на корпусе маркировка дает информацию о дате изготовления в конце 2023 года", отметил Рувин

Добавил, что "Х-69" - это модифицированная российская ракета "Х-59МК2" с определенными особенностями.

"Ракета воздушного базирования "Х-69" - результат модификации "Х-59МК2", ее запуск может происходить с истребителей и бомбардировщиков, номенклатура самолетов-носителей большая. Более массированно такой тип оружия начал применяться врагом по территории Украины с 2023 года. Характерной особенностью "Х-69" квадратное сечение корпуса. Кроме того, у модифицированной версии изменилась дальность применения, скорость полета, боевая часть.

Обязательным этапом экспертного исследования станет анализ материалов корпуса ракеты, а также специфической фольги, которая размещается под внешней обшивкой боевой части и вероятно позволяет при попадании поражающих элементов или любых других высокоскоростных элементов привести к воздушному подрыву ракеты", - подытожил директор КНИИСЭ.

Дополнительно

Во время массированного удара по Украине седьмого февраля рф применила ракеты "Циркон". Эту информацию первым официально подтвердил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин после проведенных исследований.

"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - рассказал Александр Рувин.

Впоследствии директор КНИИСЭ уточнил, что в небе над Киевской областью были сбиты два "Циркона". Ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.

"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - отметил Рувин.

На основании выводов КНИИСЭ разведка Великобритании предположила, что для запуска ракет "Циркон" по Украине россияне могли адаптировать систему береговой охраны К-300.

Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ